Welkom in een chaotischer wereldorde

Niek van der Molen

Nu onder president Donald Trump de Verenigde Staten niet meer vanzelfsprekend de verantwoordelijkheden willen dragen die gepaard gaan met de rol als enige grote wereldmacht, worden de contouren van een nieuwe wereldorde zichtbaar.

Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis willen de VS niet optreden als ordende of vredestichtende macht in de wereld. Trump wil zich pas met de internationale politiek bezighouden als Amerikaanse belangen in het spel zijn. Amerika kan zich niet langer veroorloven zich met elke crisis te bemoeien, meent Trump die in plaats van interventietroepen vooral tweets de wereld in stuurt.

In het gat dat het terugtrekkende Amerika laat liggen, springen grootmachten uit de tweede categorie zoals Rusland, China, Turkije en Iran. Neem Syrië. Obama wilde zijn vingers er eigenlijk al niet aan branden maar timmerde in ieder geval nog een coalitie in elkaar tegen Islamistische Staat. Dat Rusland inmiddels in nauwe samenwerking met NAVO-bondgenoot Turkije het initiatief in Syrië volledig naar zich toe heeft getrokken, kan Trump in het geheel niet boeien. Dat de VS in Syrië irrelevant zijn geworden, pepert de Russische president Vladimir Poetin de Amerikanen nog eens fijntjes in met de vredesconferentie die maandag in de hoofdstad van Kazachstan begint. Gebruikelijk is dat dergelijke ontmoetingen plaatsvinden in Genève, in het hart van de westerse wereld, onder auspiciën van Washington. Dit keer is het zelfs nog maar de vraag of de Amerikanen mogen komen, want Iran verzet zich ertegen.

Het staat overigens nog te bezien of het Syrië-overleg in Kazachse hoofdstad Astana een succes wordt. Behalve dat Iran tegen de komst van de VS is, wil Syrië niet dat Saudi-Arabië en Qatar aanschuiven. Of en welke rebellengroepen komen, is ook nog volstrekt onduidelijk. De drie organiserende landen – Rusland, Iran en Turkije – delen hun afkeer van de VS, maar hebben volstrekt andere ideeën over een vredesoplossing. Door het wegvallen van een sturende en dwingende macht als de Verenigde Staten krijgen nationale aspiraties voorrang ten koste van de zoektocht naar een algemene vredesregeling.

Tanend

Dat de macht van de VS tanende is, blijkt ook uit het feit dat Poetin woensdag met de Franse president François Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel telefonisch heeft overlegd over de conflicten in Oekraïne en in Syrië. De vraag of de Amerikanen niet moesten meepraten, werd niet eens gesteld. Opvallend is ook dat de Chinese president Xi Jinping zich deze week op het Word Economic Forum in Davos presenteerde als een verantwoordelijke wereldleider. Hij hield een pleidooi voor globalisering in reactie op de terugtrekkende beweging die Amerika maakt op handelsgebied.

Dat Trump niet zoveel waarde hecht aan de betrekkingen met Europa, versnelt ook de afbraak van de naoorlogse ordening van de wereldpolitiek. Trump verkiest de vriendschap met Poetin boven die met de Europese Unie, hij acht de NAVO verouderd en juicht het uiteenvallen van de EU toe.

Er is een einde gekomen aan de unipolaire, door Amerika beheerste wereldorde. Trump, die de voorrang geeft aan de wederopbouw van zijn land, maakt er geen punt van dat Amerika niet langer eenzijdig een stempel op de wereldpolitiek drukt. Andere, rijzende grootmachten – vooral Rusland en China – mogen zich ook laten gelden. De VS kunnen zich een bescheidener rol veroorloven omdat ze nog altijd machtig en sterk genoeg blijven. Voor Europa is het een ander verhaal. Zwak en verdeeld moet het zonder vanzelfsprekende Amerikaanse steun zich teweer stellen tegen de chaos in het Midden-Oosten en een opdringerig Rusland.

Europa’s belangrijkste bondgenoot trekt zich terug. Tegenstanders worden sterker. De wereld anno 2017 is vooral voor Europa chaotischer en complexer dan voorheen.