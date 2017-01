Verontrusting en zorgen over Trump

Lútsen Kooistra

Hoeveel mensen zijn geweest bij de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump? Hoeveel demonstranten tegen Donald Trump waren er nu precies? Hoe denkt Trump nu echt over de Amerikaanse inlichtingendiensten? En komt het ooit nog goed tussen Trump en de gevestigde media in zijn land?

Dergelijke vragen lijken te overheersen zo kort na de inauguratie van de omstreden nieuwe Amerikaanse president. De aard van de vragen laat een weinig verheffend beeld zien van de toestand in de Verenigde Staten. Dat beeld wordt bevestigd, zo niet versterkt, door politici, analisten en andere wetenschappers die uitspraken analyseerden die Trump de afgelopen weken deed, tot en met zijn speech bij de inauguratie: het is niet duidelijk wat Trump bedoelt of gaat doen.

De weerzin tegen president Trump zoals die de afgelopen weken naar voren is gekomen, kan niet worden afgedaan als een complot van de gevestigde media. Ook al zouden die media Trump oneerlijk hebben behandeld en ook zal zou er een (georganiseerde) hetze tegen hem zijn, het feit van de weerzin is een realiteit. Net zoals de effecten van campagnes op sociale media een werkelijkheid hebben geschapen die een factor is geworden in de verkiezingsstrijd.

Het is een bijzondere vaststelling: het blijkt niet te gaan over de waarheid, maar over de effecten van media op de gevoelens en op de meningen van miljoenen Amerikanen en op mensen buiten de Verenigde Staten.

Signaal

Intussen is Donald Trump al een belangrijke factor geworden in de internationale politiek. Hij heeft China beledigd, gedreigd Mexico bankroet te maken en heeft Europa tegen zich in het harnas gejaagd. Poetin heeft ook al een zet gedaan in het internationale schaakspel van diplomatie: natuurlijk gaat hij Trump ontmoeten, maar die ontmoeting zal eerder over maanden plaatsvinden dan over weken. Poetin geeft hiermee een duidelijk signaal af: toenadering tussen beide landen vindt alleen plaats onder de voorwaarden die Poetin stelt.

Trump heeft zich ook al uitgelaten over de gevoelige bouw van 560 woningen door het stadsbestuur van Jeruzalem in Oost-Jeruzalem. Obama bekritiseerde plannen, Trump heeft gezegd dat hij Israël steunt. Ook begrijpt Trump de bezorgdheid van de Israëlische premier Netanyahu over Iran.

In de zeer korte tijd van zijn presidentschap heeft Trump een wolk van onduidelijkheid om zich heen geschapen. Het is verleidelijk om daarmee een houding van betrekkelijke onverschilligheid te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld over de dreigende woorden van Trump over uitblijvende betalingen van Europese landen aan de Navo: Trump zal niet langer de tekorten aanvullen die Europese landen veroorzaken. Die dreiging heeft overigens minder met ‘malligheid’ van Trump te maken, als wel met de de luchthartigheid van Europese politieke leiders, die Europees veiligheidsbeleid om binnenlands-politieke redenen ‘uitbesteden’ aan de Verenigde Staten.

De paus heeft zich ook uitgelaten over Trump als president. Hij gunt hem de tijd om te laten zien wat zijn beleid is. De houding van de paus lijkt een verstandige te zijn, hoezeer de signalen ook reden zijn voor verontrusting en zorgen.