Peilingwijzer krijgt de macht die hij niet wilde

De Haagse week

Henk van der Laan

Tom Louwerse is een politicoloog van de Universiteit Leiden. U kent hem niet en toch heeft hij bij deze verkiezingen veel macht. Meer macht dan hij zou willen. Louwerse is namelijk de bedenker van de Peilingwijzer. Door zijn onderzoek naar peilingen kwam hij op een goed idee: er zijn in Nederland vijf peilingsbureaus en alle komen ze met andere resultaten. Dat komt omdat elke peiler eigen rekenmethoden heeft. Wat nu, dacht hij, als ik de gegevens van al deze bureaus vergelijk en er een gemiddelde van probeer te maken?

De Peilingwijzer is een mooie methode waarbij duidelijk te zien is wat de verschillen tussen de bureaus zijn, maar vooral ook wat de algehele trend is qua kiezersvoorkeur per partij.

Want, zeggen politicologen als Louwerse, peilingen zijn heel nuttig om trends te laten zien. Waar wetenschappers als Louwerse zich wel aan irriteren is als peilingen verkeerd begrepen worden. Bijvoorbeeld door de peiling als nieuws op zich te zien. Of door het verlies van een of twee zetels breed uit te meten, terwijl dit in de onzekerheidsmarge van de statistiek valt.

Nadat de peilingen er een paar keer ver naast zaten, hebben Nederlandse media de Peilingwijzer ontdekt. En nu komt de ongewilde macht van Louwerse om de hoek kijken. RTL is de eerste die een lijsttrekkersdebat organiseert. RTL heeft de stelregel: de vier partijen die het grootst zijn in de recentste Peilingwijzer doen mee.

Marges

Een probleem: de Peilingwijzer geeft marges aan. Zo staat het D66 bij Louwerse niet op vijftien zetels, maar op tussen de veertien en zeventien. Met deze marges overlappen veel partijen elkaar. VVD en PVV zijn de grootste twee, dat is al maanden zo. Maar wie zijn drie en vier? CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP ontlopen elkaar nauwelijks.

Voor het verdere verloop van de campagne een belangrijke beslissing. Want wie wel bij het debat is, krijgt de mogelijkheid om over zijn ideeën te praten en krijgt daardoor aandacht. De beslissing van RTL kan daarom wel eens beslissend uitpakken voor de vraag: welke partij wordt het antwoord op links. Nu zijn GroenLinks, SP, PvdA en D66 in peilingen min of meer even groot. Krijgt een van hen de mogelijkheid om met Rutte en Wilders te debatteren dan wordt die het progressieve alternatief waar veel progressieve kiezers naar toe trekken.

RTL legt de verantwoordelijkheid van hun uitnodigingsbeleid nu neer bij Tom Louwerse. En die bedankt uiteraard voor deze ‘eer’. De verschillen tussen de nummers drie en zes zijn zo klein, dat het statistisch niets zegt. ,,Over echt kleine verschillen kan je op basis van die peilingen niets zeggen. Dus moet je ze eigenlijk niet op deze manier gebruiken”, zei Louwerse deze week. RTL lijkt zo de Peilingwijzer te gebruiken, juist waarvoor hij níét is bedoeld, namelijk als een scorebord voor de vraag wie de grootste is. Terwijl Louwerse een manier zocht die peilingen serieus nam, rekening hield met statistische methodes en liet zien dat politicologisch kiezersonderzoek geen hijgerige dagkoersen zijn.

Als RTL zichzelf serieus neemt, gaat de televisiezender zich niet verschuilen achter de Peilingwijzer, maar erkent hij dat zijn uitnodigingsbeleid voor het premiersdebat de uitkomst is van een journalistieke keuze.