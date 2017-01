Tamarah Benima

‘Di Grine Mediene’ was de koosnaam die Joden in Oost-Europa sinds 1880 tot de eerste decennia van de twintigste eeuw gebruikten voor de Verenigde Staten. Het is Jiddisch voor ‘het groene land’. Ze bedoelden niet groen door gras of bomen, maar groen door de groene dollars, waarmee de Amerikaanse straten geplaveid waren. Daarvan waren ze overtuigd.

In 1880 woonden er zo’n 250.000 Joden in de VS. Veertig jaar later had bijna een op de drie Oost-Europese Joden dit oude continent verruild voor dat andere. Ze emigreerden vanwege het onuitroeibare antisemitisme en een verschrikkelijke economische misère. Begin jaren twintig waren er vier miljoen Joden in de VS, Zestien keer zo veel als in 1880.

Er werden trouwens nog twee andere oplossingen nagestreefd: socialisme en zionisme. Socialistische Joden (die met zeer velen waren) trokken van de gehuchten en dorpen naar de grote Russische en Pools-Russische steden; zionisitische Joden (een handjevol) beproefden hun geluk in het door de Turken bestierde ‘Beloofde Land’. Degenen die naar Amerika trokken, maakten de meest fortuinlijke keuze. Ze floreerden. De socialistische Joden werden uiteindelijk vermalen tussen nazi-bezetters en Sovjet-onderdrukkers. De zionistische Joden, samen met de750.000 uit moslimlanden gevluchte Joden en de één miljoen Joden die vanaf de jaren ’90 uit de Sovjet-Unie naar Israël trokken, hebben een goed, maar keihard bestaan.

Aan dat alles moest ik denken tijdens de inauguratie-speech van Donald Trump. Ik was extatisch toen Obama werd gekozen. Door obstructie van de Republikeinen heeft hij zich niet blijvend kunnen bewijzen. Nu verwoordt Trump de spirit die een eeuw geleden Oost-Europese Joden naar ‘het groene land’ deed trekken. Ze wilden niet meer dan een kans, en wisten dondersgoed hoe moeilijk het zou zijn hun dromen waar te maken. Trumps kiezers, Hillary’s ‘zielige stakkers’, willen een kans. Ze weten heus wel hoe moeilijk het is om van Amerika weer een ‘grine mediene’ te maken. Voorlopig hebben zij hun geloof terug. Nu wij nog.