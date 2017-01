Er waren zeker twee Friezen in Worms toen Luther in de ban gedaan werd

Dick Vos

Of ze erbij zijn geweest toen hervormer Maarten Luther tijdens de Rijksdag in Worms met Karel V sprak, is niet bekend. Maar in het jaar 1521 reisden wel twee Friezen naar Worms om de keizer namens de Staten van Friesland om hulp en bescherming te vragen.

De tijden waren veranderd. In de vijftiende eeuw ruziede de Friese adel er lustig op los, verdeeld in groepen die zich Schieringers dan wel Vetkopers noemden. De eerste groep dankte z’n naam aan de cisterciënzer monniken die grijze – schiere – pijen droegen, de tweede heette naar de orde der norbertijnen, die slachtvee fokten. Friesland, met inbegrip van de Groninger Ommelanden, maakte al wel deel uit van het ‘Heilige Roomse Rijk’, maar een feodale structuur die in veel andere delen van het rijk al sinds Karel de Grote gold, kende Friesland niet. De Friezen werden niet bestuurd door een graaf of hertog, ze bestuurden zichzelf.

Aan het einde van de vijftiende eeuw zag keizer Maximiliaan van Oostenrijk echter kans om in Friesland een keizerlijke Stadhouder aan te stellen: Albrecht van Saksen. Bij hem zochten de Schieringers bescherming. Friesland werd vervolgens een aantal jaren het strijdtoneel van de hertogen van Gelre en van Saksen. Totdat de laatste, de zoon van Albrecht, er genoeg van had en geld nodig had. Hij verkocht in 1515 zijn rechten – die Friesland en de Ommelanden omvatten – voor 100.000 gulden aan Karel V. Omdat deze toen vijftien jaar oud was, wordt zijn tante, Margaretha van Oostenrijk, onder meer landvoogd van Friesland. Maar rustig werd het er niet echt van; Friesland en de Friezen bleven een speelbal op het veld van heren van buiten het gewest. Het leidde tot belastingdruk, bezitsverlies en een gebrek aan rechtvaardigheid, met name door toedoen van de hertog van Gelre en zijn troepen.

Officiële afvaardiging

De frustraties hierover waren groot, en de Staten van Friesland vaardigden twee vertegenwoordigers af naar de keizer Karel V, die in 1521 van 28 januari tot en met 25 mei in het Andreasstift in de Duitse stad Worms een Rijksdag hield, een gewestelijke vergadering van keurvorsten en bisschoppen. De vertegenwoordigers waren Keimpe Doeckes van Martena en Sybrant Goffes Roorda.

De eerste was rond 1487 geboren in Cornjum, had in 1508 letteren gestudeerd in Orléans – rechten ook misschien – en werd doctor genoemd. In 1515 had Karel V hem al tot raadsheer benoemd in het Hof van Friesland en hem tot ridder geslagen en in 1517 was hij grietman – burgemeester – geworden van Tytsjerksteradiel. Van Martena was ook degene die in opdracht van de Staten het Annaal of Landboek over de Friese geschiedenis van 1498 tot 1530, schreef; nog steeds een belangrijke historische bron. Eind 1538 moet Van Martena gestorven zijn.

De tweede, jonkheer Sybrant Roorda, werd in 1465 geboren in Tzummarum. Hij werd bewoner van Groot Duinterp – Doniastate – in Spannum en hij bezat landerijen op verschillende plekken in Noordwest-Friesland. Zeker voor middeleeuwse begrippen werd Roorda heel oud. Op vijfentachtigjarige leeftijd stierf hij op 11 oktober 1550 in Leeuwarden. Volgens sommige bronnen is hij in het klooster Anjum begraven, in de Sint-Remigiuskerk in Spannum is echter zijn grafzerk teruggevonden. Op last van de Franse overheersers is de zerk rond 1800 helaas zwaar beschadigd – in het kader van vrijheid, gelijkheid en broederschap werden alle uitingen van standsverschillen zorgvuldig weggehakt.

Gelderse terreur

Namens de Staten van Friesland moesten Van Martena en Roorda de keizer verzoeken de Friese adel te beschermen tegen de overheersing door hertog van Gelre – ook een Karel – en een rechtsstelsel in te voeren dat niemand voorrechten bood die schadelijk konden zijn voor het algemeen belang. Ze wilden tevens teruggave van eigendommen die ze tijdens de oorlog met de Gelderse troepen kwijtgeraakt waren. Het ging daarbij met name om huizen. Namens de Friese geestelijkheid moesten ze vragen of Karel V de rechten en vrijheden wilde beschermen die hun gegeven waren.

De twee Friezen zijn zeker bij Karel V geweest, dat blijkt uit het Annaal van Van Martena. Bekend is ook dat de keizer, die veel aan z’n hoofd had, lang op zich liet wachten. De Friezen kwamen pas tegen het einde van 1521 in Friesland terug met de schriftelijke verzekering van de keizer dat hij, nu de Franse oorlog afgelopen was, werk zou maken van de verdrijving van de Gelderse troepen uit Friesland en ook aan hun overige wensen zou voldoen. De vervulling van in ieder geval een deel van die beloften zou ook weer de nodige tijd op zich laten wachten.

Wanneer de Friezen precies aangekomen zijn in Worms om de Karel V te spreken, is onbekend. Maar omdat wel bekend is dat Maarten Luther op 17 april voor de keizer verscheen – bijna drie maanden na het begin van de Rijksdag – kan het haast niet anders of ze waren aanwezig in Worms toen Luther daar voor de keizer moest verschijnen. Ze moeten de opwinding meegemaakt hebben in de straten Worms. De opwinding van het volk dat het wel kon waarderen dat iemand zich tegen de opvattingen van de adel en de geestelijkheid keerde; een monnik die gretig gehoor had gevonden tijdens de preken die hij op zijn reis naar Worms gehouden had in Er-furt, Gotha en Eisenach.

Luthers geweten

Al in 1519 hadden de theologische faculteiten in Leuven en Keulen Luthers stellingen over de aflaat veroordeeld. Luther moest zijn ketterse ideeën herroepen, maar dat deed hij niet. In de herfst van 1520 schreef Luther zijn traktaat Von der Freiheit eines Christenmenschen: Over de vrijheid van een christen. In oktober van dat jaar werden Luthers boeken in Leuven op de brandstapel gegooid, waarop Luther reageerde door in december buiten Wittenberg, bij de zogenaamde Luther-eik, onder andere het pauselijk wetboek te verbranden. Het wetboek was volgens Luther het symbool van kerkelijke tirannie geworden. Langzaam werd duidelijk dat wat begonnen was als een poging tot hervorming, ging uitlopen op een breuk. Op 3 januari 1521 werd Luther door de kerk in de ban gedaan en daarmee geëxcommuniceerd.

Gewoonlijk volgde op een kerkelijke ban automatisch een rijksban. De nog jonge, pas aangetreden keizer Karel V wil echter rekening houden met een aantal vorsten die Luther steunden. Onder hen ook de machtige keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, die eist dat Luther niet zonder verhoor in de ban gedaan en gearresteerd werd. De Keizer besluit daarom tot een vrij verhoor tijdens de Rijksdag. Zonder inhoudelijk gesprek wordt Luther op 17 april gevraagd om twintig van zijn boeken te herroepen. Hij vraagt een dag bedenktijd, hij krijgt die, maar Luther wil zijn ideeën niet herroepen: „Als ik niet weerlegd word door getuigenissen uit de Schrift of door heldere, rationele argumenten – want ik geloof noch alleen de paus, noch alleen de concilies, omdat vaststaat dat zij vaker gedwaald en elkaar tegengesproken hebben – dan ben ik gebonden aan de door mij aangehaalde Bijbelteksten. En zolang mijn geweten gevangen zit in het Woord van God, kan en wil ik niets herroepen, omdat de dingen onzeker worden en ook de zaligheid bedreigd wordt als je iets tegen je geweten in doet. God helpe mij. Amen.”

Het beroemde ‘hier sta ik, ik kan niet anders’ dat aan hem toegeschreven wordt, heeft Luther hier waarschijnlijk niet gezegd, al is het een krachtige en kloppende samenvatting.

Edict van Worms

Omdat hem voor eenentwintig dagen een vrijgeleide gegeven was, wordt Luther niet gearresteerd en verlaat hij Worms. Dan spreekt de keizer in het zogeheten Edict van Worms toch de rijksban over hem uit; hij wordt tot ketter verklaard en is vogelvrij. Preken en publiceren is hem met onmiddellijke ingang verboden en zijn boeken en geschriften moeten verbrand worden. In de rijksban staat letterlijk: ‘De mens Luther, die eigenlijk geen mens is, maar satan zelf onder de gedaante van een mens in een monnikskleed gehuld, moet, nadat het vrijgeleide verstreken is, spoedig gevangen worden. Niemand mag hem herbergen, hem verbergen of spijs en drank geven of op enige wijze helpen.’

De Bijbel vertaald

Tijdens zijn reis terug naar huis liet keurvorst Frederik de Wijze Luther echter ‘ontvoeren’, iets wat Luther mogelijk van tevoren geweten heeft. Frederik liet Luther naar de Wartburg in Eisenach brengen, waar hij uit beeld was en veilig. Al snel ging het gerucht dat hij gedood was, wat ook voor Frederik zelf wel zo veilig was – hij verleende per slot van rekening onderdak aan een ketter. In de Wartburg ging Luther bijna een jaar als jonker Jörg door het leven en hij besteedde zijn tijd aan het vertalen van het Nieuwe Testament in het Duits. Hij maakte daarbij gebruik van de kritische Bijbeluitgave van Erasmus, die Textus receptus genoemd zou gaan worden. Luthers vertaling werd in 1522 gepubliceerd.

Of Keimpe Doeckes van Martena en Sybrant Goffes Roorda Luther zelf gezien hebben, of dat ze Luther misschien zelfs gehoord hebben toen hij weigerde zijn ideeën te herzien, het is niet bekend. Maar het kan haast niet anders dat de Friezen zich er bewust van waren dat direct om hen heen, in Worms anno 1521, geschiedenis geschreven werd waarvan zij getuige waren.

Bij de voorbereiding van dit artikel is mede gebruik gemaakt van het boekje Sybrant Goffes Roorda. Geschiedenis van Spannum rond 1500 van Alie de Haan-Feenstra. Komende zomer wordt in Spannum onder meer het bezoek van Sybrant Roorda aan Worms nagespeeld, waarbij ook Luther aanwezig zal zijn.

