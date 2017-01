De geestelijke wereld speelde voor pedagoog Comenius een grote rol

Pieter Anko de Vries

Denker Comenius, die jarenlang in Nederland woonde, was een bijzondere filosoof en pedagoog. Hij was een sterke bestrijder van het materialisme. Hij wees op het belang van de geestelijke wereld.

Comenius kwam ter wereld in het huidige Tsjechië. Hij hoorde bij de zogenoemde Broedergemeenschap, een protestantse kerk die haar wortels had in het gedachtegoed van kerkhervormer Johannes Hus. In Tsjechië was destijds een grote groep protestanten actief. Maar de katholieke kerk greep tijdens de dertigjarige oorlog keihard in met vervolgingen onder de noemer van de contrareformatie. Het leven van Hus eindigde op de brandstapel. In 1622 moest aanhanger Comenius vluchten voor de katholieke legers. Zijn vrouw en kinderen, die hij moest verlaten, bezweken aan de pest. Comenius kwam in Amsterdam terecht, destijds een vrijplaats voor mensen die overal ter wereld om welke reden dan ook werden vervolgd. Hij woonde er tot zijn dood veertien jaar lang.

Comenius, in het Tsjechisch Komensky, was geobsedeerd door de pansofie, een alomvattende filosofie met als doel het verbeteren van de wereld en het bevorderen van de vrede tussen mensen en naties. Onderwijs speelde daarbij een belangrijke rol. Zijn pedagogiek heeft een christelijk humanistische levensbeschouwing. Hij verstond onder pedagogiek de kunst om elk kind of volwassene alles te kunnen aanleren.

Werkbare hypothesen

Zijn gedachten over pedagogiek waren destijds revolutionair. Vandaar dat er veel meestal christelijke scholengemeenschappen naar hem zijn genoemd. Je komt ze tegen in Leeuwarden, Capelle aan den IJssel, Hilversum, Naarden en Amsterdam-Slotervaart. In Den Helder, Zeist en Amsterdam zijn ook basisscholen naar hem vernoemd. Volgens filosoof en emeritus hoogleraar van de de Vrije Universiteit H.E.S. Woldring, die een boek over Comenius’ pansofie heeft geschreven, is zijn denken ‘deels illusoir, maar ook gebaseerd op werkbare hypothesen’. In 1642 verdedigde Comenius zijn pansofie tegenover René Descartes tijdens een vier uur durende discussie in Leiden.

In de tijd dat Comenius zijn pansofie ontwikkelde was dat een zeer omstreden begrip. Het werd geassocieerd met esoterische ‘wetenschap’, met mystici, alchemisten en rozenkruisers. Comenius was zich hiervan zeer bewust, maar toch hield hij vast aan de term pansofie. Hij wilde alle toenmalige wetenschappelijke kennis die er was verenigen.

Hij had namelijk een groot bezwaar tegen de opvatting dat alleen natuurwetenschappelijke methoden de werkelijkheid kunnen verklaren. En met deze opvatting is hij heel actueel, nu bijvoorbeeld sommige hersenwetenschappers gedrag proberen te verklaren met louter fysische, materiële argumenten. Voor Comenius speelde de geestelijke wereld naast de natuurkundige een grote rol. Hij ontwikkelde voor het onderzoek daarvan een eigen methode. Zijn grote doel was om specialistische en gefragmenteerde kennis tot gemeenschappeijke kennis te maken die voor iedereen toegankelijk is, zodat niet alleen de natuurkunde als verklaringsmodel geldt.

