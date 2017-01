Bezorgdheid over christenvervolging is er ook bij politici in Straatsburg

Lodewijk Born

Het eerder deze maand gepubliceerde rapport over christenvervolging van Open Doors trekt breed de aandacht. Afgelopen week was er een presentatie in het Europees Parlement.

Op initiatief van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) werd de Ranglijst Christenvervolging 2017 besproken in het Europees Parlement (EP) in Straatsburg. Ruim twintig Europarlementariërs uit alle groepen in het EP waren aanwezig, naast ruim dertig assistenten en stafleden.

Michael Wharton, directeur Open Doors Frankrijk, gaf een uitgebreide toelichting op de ranglijst die in kaart brengt hoe het gesteld is met de geloofsvrijheid van christenen. De vijftig landen waar het wat dit betreft het slechtst gaat, vormen de christenvervolging-ranglijst.

Veel Europarlementariërs toonden zich bezorgd over de toenemende vervolging wereldwijd, aldus Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) die gastheer was van de bijeenkomst. ,,Ik nodig Open Doors sinds enkele jaren uit om de ranglijst in het Europees Parlement te presenteren. Dat helpt de leden van het Europees Parlement – en ook mij – met nog meer betrokkenheid en focus ons in te zetten voor vervolgde christenen wereldwijd.”

In 2016 zag Open Doors weliswaar het aantal moorden afnemen (van 7106 in 2015 naar 1207,vorig jaar) maar de algemene druk op christenen nam wel degelijk toe.

India

Waar Van Dalen zich zorgen over maakt is de situatie in Zuidoost-Azië en dan met name de toenemende onderdrukking in India. ,,Ik ben lid van de India-delegatie in het Europees Parlement en heb het land al meerdere keren bezocht. Telkens vertellen ministers en parlementariërs mij daar dat India een voorbeeld is van democratie en multicultureel samenleven. Dat geloofde ik toen al niet, maar Open Doors maakt voorgoed een einde aan dit rooskleurige plaatje. De hindoe-nationalistische regering Modi zet minderheden zoals christenen overal zwaar onder druk. Dat onrecht moet door Europa veel steviger aan de orde worden gesteld. Desnoods bevriezen we de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag.”

Een andere concrete aanbeveling van hem betreft Saoedi-Arabië en andere Golfstaten. Open Doors signaleert al jaren een toename van de verdrukking in die regio. Landen als Qatar, Iran, Libië, Jemen en Saudi-Arabië staan bij de top twintig. Van Dalen vindt dat Europa ,,veel harder moet optreden tegen landen die ons met hun olieleveranties in bedwang willen houden”.

De Europarlementariër herinnerde zijn collega’s aan een aantal behaalde successen, zoals Europese richtlijnen over het herkennen en voorkomen van geloofsvervolging. Deze zijn onder alle Europese ambassades wereldwijd verspreid. Ook is er sinds vorig jaar een speciaal Europese gezant, de Slowaak Ján Figel, die veel vrijheid heeft om geloofsvervolging aan te kaarten. Maar deze successen zijn nog niet voldoende. ,,De afgelopen jaren is Europa zich beter bewust geworden van geloofsvervolging in de wereld. Wat nodig is, is politieke wil om ook echt druk uit te oefenen op landen als India, Saoedi-Arabië, Turkije en Nigeria. Europa is het grootste handelsblok en de grootste donor ter wereld. Deze hefbomen moeten we inzetten om concrete verbeteringen te krijgen voor christenen in de verdrukking.”