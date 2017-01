Slechts uit voorraad leverbaar partijstandpunt

Henk van der Laan

Verkiezingsprogramma’s zijn dik, saai en gedetailleerd. En toch heel belangrijk. Ten eerste zijn de veel geraadpleegde kieswijzers op internet samengesteld aan de hand van de partijprogramma’s. Tweede is dat de programma’s wel de inzet zijn voor de onderhandelingen in de komende kabinetsformatie.

Dan zijn er nog twee functies van partijprogramma’s die regelmatig met elkaar in de clinch liggen. De teksten zijn zowel een visitekaartje naar buiten als een ideologische positiebepaling voor intern gebruik. Om nieuwe kiezers te werven moet je wel eens wat water bij de wijn doen – en tegelijk wil de trouwe achterban dat de partij zijn wortels niet verliest. De PvdA schudde ooit haar ideologische veren af en we weten wat er van gekomen is.

D66-leider Alexander Pechtold antwoordde eens op de vraag waarom zijn partij nauwelijks nog strijd voert voor de ‘kroonjuwelen’ van de partij -democratische vernieuwingen zoals referendum, gekozen burgemeester en districtenstelsel: ze liggen even niet meer in de etalage, maar zijn ze nog altijd uit voorraad leverbaar.

Het rechtzinnige pad

Niet elke partij-achterban neemt zo’n uitleg voor lief. Dit weekeinde houden vier politieke partijen een verkiezingscongres waarbij partijleden hun zegje mogen doen over het partijprogramma. Bij het CDA valt een amendement van de afdeling-Friesland op. Daarin wordt betreurt dat in het partijprogram geen enkele referentie naar de christelijke achtergrond van de partij staat. Iets wat wel past in een trend bij het CDA. Zo valt bij menig partijcongres het woord Gods èn Gods naam alleen nog bij het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus.

Het bestuur heeft geen zin een rel over de grondslagen en heeft het Friese amendement herschreven, waardoor alsnog de ‘christelijke waarden voor het CDA een blijvende houvast’ worden genoemd.

Ook de SGP heeft op hun partijcongres dit weekeinde afdelingen die hun partij op het rechtzinnige pad willen houden. Het is voor de staatkundig-gereformeerden sowieso een nieuwtje: een verkiezingscongres waar leden amendementen kunnen indienen.

Uitdragen

De SGP heeft dit keer ook niet alle partijstandpunten opgenomen in het partijprogramma. Daar zitten namelijk een paar bij waarover de SGP buiten eigen kring altijd veel moet uitleggen, terwijl ze zelf andere standpunten voor het voetlicht willen brengen. De SGP wil namelijk dit jaar de boer op onder de noemer ‘vóór het leven’. Dan roept het partijstandpunt dat de doodstraf heringevoerd moet worden vragen op. Dus dat is even uit de etalage en slechts uit voorraad leverbaar.

Dat vindt de afdeling Zwartewaterland jammer, en die wil vandaag doodstraf weer in het partijprogramma. Als je ergens voor staat moet je het ook altijd uitdragen, vinden de Zwartewaterlanders, en zeker niet afvragen of een standpunt in de komende vier jaar wel haalbaar is.

Dat is een aardige tegenstelling waar de SGP vaker mee te maken gaat krijgen. De SGP-top wil niet slechts een beginselvaste getuigenispartij zijn, maar ook een partij die een acceptabele overlegpartner is voor andere partijen en zo invloed op beleid krijgen. Accepteert de achterban het als er een keer een ideologisch veertje losraakt? Wellicht dat er binnen het CDA mensen zijn die tips hebben.