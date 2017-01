Het populisme is voorlopig niet te houden

Sytze Faber

Het sloeg het Westen finaal in de bol toen de Sovjet-Unie 25 jaar geleden instortte. De superioriteit van kapitalisme en democratie was bewezen. Een kwestie van tijd en de hele wereld zou de markt en het parlementaire stelsel omarmen. Overmoed die voor de val kwam. Twee voorbeelden.

In 2003 werd Irak binnengevallen. Door Saddam Hussein uit te schakelen zou Irak een democratisch land worden. Het hele Midden-Oosten zou er de vruchten van plukken. Het leidde echter tot een oceaan van ellende. Dieptepunten Syrië en IS. Het Westen, onder leiding van de VS en het Verenigd Koninkrijk, deden in 2003 maar wat.

Andere voorbeeld. Het Westen bekeerde zich tot het neoliberalisme. Kernpunt: de markt is alles, de overheid is niks. De politiek die gewend was geraakt de scherpe kanten van het kapitalisme weg te slijpen, moest terug in het hok. De verzorgingsstaat werd gestript. Van de daken werd geschreeuwd dat iedereen die zijn best doet kan bereiken wat hij wil. Het nieuwe toverwoord: de participatiesamenleving. Ook nu deed men maar wat.

Meehuilen

Het gros van de economen huilde mee met de wolven in het marktbos. Ze vertelden maar het halve verhaal. De voordelen van de globalisering en de daaruit voortvloeiende internationale handelsverdragen werden breed uitgemeten. De nadelen werden verzwegen: het enorme banen- en inkomensverlies in bepaalde sectoren, de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. Ze fungeerden als slippendragers van multinationals en financiële markten. Gek dat hun gezag taant? Het taalgebruik van experts en traditionele politici is afgestemd op mensen met een IQ boven de honderd, de andere helft van het mensdom lijkt voor hen niet te bestaan. De wrevel over elites komt niet uit de lucht vallen.

Het neoliberalisme vernedert ook. Het algemeen onbetwijfelde (liberale) geloof dat mensen kunnen bereiken wat ze willen als ze zich maar inspannen is trappen op de ziel van mensen die het met de beste wil van de wereld niet kunnen bijbenen.

Aderlaten

Het neoliberalisme heeft tot gevolg gehad dat mensen in de buurt van de onderwal de overheid als bondgenoot zijn kwijt geraakt. Identiteitsverlies bij christendemocraten en sociaaldemocraten hielp eraan mee dat solidariteit aan de andere kant van de schutting belandde. Ethiek, wie weet in de politiek nog hoe het woord wordt gespeld? Opnieuw twee (schrijnende) voorbeelden.

De sociale werkplaatsen, oases voor gehandicapten, worden gesloopt. Bovendien wordt de Wajonguitkering van jonggehandicapten door staatssecretaris Klijnsma teruggebracht van 75 naar 70 procent van het minimumloon als ze een paar dagdelen per week zouden kunnen werken maar daarvoor – uiteraard – geen werkgever kunnen vinden. Aderlaten anno 2017.

De gemiddelde leeftijd stijgt, maar niet voor iedereen in dezelfde mate. Van laagopgeleiden haalt 20 procent de 65 niet, van de hoogopgeleiden is dat ‘slechts’ 8 procent. De levensstijl speelt daarbij een rol, maar ook de zwaarte van het beroep. Stratenmakers, bouwvakkers en metaalbewerkers zijn bijvoorbeeld vaak op hun 65ste al schoon op. Ze maken ook veel meer dienstjaren dan hoogopgeleiden, die vaak pas als twintigers aan hun eerste baan beginnen. Maar voor iederéén wordt de AOW-leeftijd verhoogd tot 67 jaar. Het is zo onrechtvaardig als de pip. De elites houden zich doof. Het populisme is voorlopig niet te houden als het neoliberalisme de toon blijft zetten en het morele kompas bij de gevestigde partijen in de rommelkamer blijft slingeren. Stroop de mouwen maar op voor 15 maart.

