Duitse priesters: ons ambt is te eenzaam

Lodewijk Born

Een groep van elf Duitse priesters uit het bisdom Keulen heeft een open brief geschreven waarin ze vragen om grondige hervormingen in de Rooms-Katholieke Kerk. De geestelijken willen gezamenlijk avondmaal voor protestanten en katholieken, opening van het priesterambt voor vrouwen en afschaffing van het verplichte celibaat.

De Süddeutsche Zeitung berichtte er afgelopen weekeinde over. Met de open brief bepleiten de priesters dat er voortaan een keuze is: celibatair door het leven willen gaan of niet. Ze vertellen in hun schrijven over de ‘ervaring van de eenzaamheid’. Het mag dan zo zijn dat gezegd wordt dat het celibaat ‘grote krachten zou kunnen vrijzetten, verbonden met het model van de alleenstaande man’, het leidt ook tot vruchteloze vereenzaming, vinden ze. Priester Franz Decker, een van de ondertekenaars, zegt: ,,Ik voel me tot het priesterambt geroepen, niet tot het celibaat. Ik heb in de afgelopen vijftig jaar echt nooit vastgesteld dat het celibataire leven een bron voor mijn spiritualiteit was.”

Volgens theoloog en psychotherapeut Wunibald Müller zijn priesters niet goed voorbereid op het verplichte niet trouwen. Hij leidt al 25 jaar in Münsterschwarzach het Recollectio-Haus voor priesters die in een crisis belanden. Volgens Müller neemt de eenzaamheid onder priesters toe. ,,Bij velen verscherpt zich dat gevoel met het ouder worden.”

Nieuwe wind

De elf ondertekenaars vieren dit jaar allemaal hun vijftigjarig priesterjubileum. De meesten van hen werden op 27 januari 1967 in de Keulse Dom priester gewijd. Ze gaven daarmee gehoor aan de nieuwe wind die er leek te gaan waaien in de jaren zestig met het Tweede Vaticaans Concilie. Ze blikken terug op de vijftig jaar dat ze de kerk dienden en welke kant het volgens hen op moet. ‘We hebben taal nodig die de huidige verkondiging van het evangelie weer verstaanbaar maakt.’ In de Duitse samenleving, in de cultuur, politiek en in de wetenschap merken ze te weinig en laten christenen – en de kerk – hun stem niet duidelijk genoeg horen. ‘Veel christenen zwijgen, in plaats van open en duidelijk met hun geloof naar buiten te treden.’

Decker denkt zelf niet dat hij nog zal meemaken dat vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk gewijd zullen worden in een ambt. ,,Maar dát het ooit gebeurt, vind ik voor de praktijk in de parochie en voor de geloofwaardigheid van de kerk onvermijdelijk.” Hij besloot zelf op zijn achttiende – voor het Concilie – al priester te worden. ,,Als ik nu dat besluit zou nemen, zou ik het niet meer zo zeker weten. Ik zou als een jonge man het mij nu zou vragen hem adviseren er goed over na te denken wat hij ervan verwacht. En hem ook vertellen wat mijn huidige visie is op hoe je navolger van Christus kunt zijn.”