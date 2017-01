Compassie door eigen leed

Tamarah Benima

Deze week werd de Israëlische vlag geprojecteerd op de Brandenburger Tor in Berlijn en het Parijse stadhuis. Uit solidariteit met de slachtoffers van een aanslag in Jeruzalem vorige week zondag. Daar reed een vrachtwagen in op voorbijgangers. Net als op de Kerstmarkt in Berlijn, op 21 december (twaalf doden, 48 gewonden). In Jeruzalem werden vier mensen gedood, tientallen gewond.

In 2014 pleegde een Palestijn een soortgelijke aanslag in Jeruzalem: één dode. Hoe zeer verschilde de reactie van de Europese Unie toen met de reactie van de EU nu.

Na de aanslag in 2014 veroordeelde de EU de aanslag niet en drong bij Israël aan op „terughoudendheid”. Dat is de standaard reactie van de EU. Hoeveel raketten de Palestijnen ook afschieten, hoeveel mensen ze ook aanvallen met messen of andere middelen, altijd wordt Israël gemaand tot terughoudendheid en veroordeeld omdat de tegenmaatregelen „disproportioneel” zouden zijn.

Wakker geroepen

Maar bij het begin van 2017 begrijpen de EU-leiders kennelijk beter waarmee Israel te kampen heeft. De terroristische aanvallen op Europese bodem, zoals in Parijs (130 doden, 2015), Brussel (30, 2016) en Nice (80 doden, 2016) en nog 37 (!) andere aanslagen in Europa in 2016, lijken de compassie voor Israël wakker te hebben geroepen.

Dit keer heette het: „De Europese Unie veroordeelt de moord op deze vier jonge Israëli’s alsook elke lofprijzing voor of aanzet tot terroristische daden”.

De Duitse president Joachim Gauck zei dat Duitsland „ volledig (begrijpt) wat het betekent voor een volk en een staat om door terrorisme te worden bedreigd, aangezien het in uw land een bijna dagelijks fenomeen is.” Inderdaad. Behalve de ‘geslaagde’ terroristische daden moest Israël er in 2016 zo’n vierhonderd aanslagen verijdelen, twee keer het aantal dat Europa in 2015 wist te voorkomen.

Wat me trouwens ook deugt doet is dat niet alleen Berlijn en Parijs de Israëlische vlag toonden. Ook in Rotterdam hing de Israëlische vlag uit solidariteit halfstok bij het stadhuis.