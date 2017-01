Bevlogen speech Meryl Streep werkt averechts

Niek van der Molen

Meryl Streep haalde tijdens de uitreiking van de Golden Globes in haar speech hard uit naar toekomstig president Donald Trump. De actrice mocht tijdens het filmgala een oeuvreprijs ophalen en greep die kans aan Trump – wiens naam ze overigens niet noemde – te verwijten dat hij intolerantie en pestgedrag aanmoedigt. ,,Gebrek aan respect nodigt respectloosheid aan. Geweld zet aan tot meer geweld”, aldus de actrice. Ze kreeg in Amerikaanse culturele en progressieve kringen veel bijval.

Streep voegt zich met haar persoonlijke aanval in een lange rij sterren die Trump verafschuwen. Eerder al vertolkten Lady Gaga, Robert de Niro – die Trump een knal voor zijn kop wilde verkopen – en Snoop Dogg de in Hollywood breed gedragen gedachte dat erg weinig goeds valt te verwachten van de nieuwe president. Het schijnt dat alleen Mel Gibson, Clint Eastwood, Vince Vaughn en Sylvester Stallone er genuanceerder over denken. Dat Trump er maar niet in slaagt zangers of zangeressen te vinden die willen zingen tijdens zijn inauguratie, geeft aan dat Trump er ook in de rest van de artiestenwereld slecht op staat. Alleen Kanye West is in tegenstelling tot zijn collega-muzikanten niet bang dat zijn imago eronder lijdt als hij met Trump op de foto gaat.

Zou het helpen dat Meryl Streep en anderen het mogelijke amorele karakter van Trump blootleggen? Of is hier sprake van een zelffelicitatie – kijk eens hoe beschaafd en fatsoenlijk wij zijn – van een culturele elite die maar niet kan accepteren dat het establishment met de verkiezing van Trump de grote verliezer is? De tientallen miljoenen aanhangers van Trump zullen zich weinig van de woorden van Streep aantrekken. Zij zien de rijkste, meest geprivilegieerde mensen die zichzelf als slachtoffer zien terwijl zij zich in de afgelopen jaren nooit zorgen hoefden te maken over hun baan in de staalindustrie of over de afbetaling van hun hypotheek. Zoals acteur Mark Wahlberg onlangs zei: ,,Acteurs moeten niet over politiek praten. Ze leven in een bubbel en weten niet wat de gewone sterveling doormaakt”.

Eenheid

Wat had Meryl Streep dan moeten zeggen? De Britse presentator en journalist Piers Morgan vindt dat zij een kans heeft laten liggen. ,,Hoe mooi zou het zijn geweest als de vrouw met de meeste invloed in Hollywood had opgeroepen tot eenheid, in plaats van verdeeldheid? Dat ze had gevraagd om te stoppen met het gezeur over de verkiezingsuitslag en dat ze Donald Trump zou hebben opgeroepen om tijdens de inauguratie te spreken over tolerantie, eerlijkheid en gelijkheid?”

Trump-stemmers zien een in het nauw geraakte en wereldvreemde elite die eerst volledig verrast was dat Trump de verkiezingen won en die nog steeds weigert te erkennen dat het volk echt Trump aan de macht heeft gebracht. Ze zijn door Hillary Clinton weggezet als ,,betreurenswaardige stakkerds” en ze zien dagelijks hoe de media en de inlichtingendiensten Trump op de huid zitten. Daarom werkt de boodschap van Meryl Streep averechts. Het versterkt de vooroordelen en maakt de woede tegen de gevestigde politieke en culturele elite alleen maar groter. Om echt tegenwicht te bieden tegen Trump moet progressief Amerika misschien eerst bij zichzelf te rade gaan hoe het kan dat het niet meer in contact staat met een groot deel van de samenleving.