Alles wat legaal wordt genoemd is daarom nog niet goed

Pieter Anko de Vries

Niet alleen de financiële wereld heeft maar weinig geleerd van de crisis. Maatschappijbreed speelt moraliteit een veel te kleine rol. Dat moet veranderen als we een betere samenleving willen hebben.

Na de financiële crisis die de belastingbetaler in 2008 zo’n 28 miljard euro kostte – de rekening voor ‘overmoed en hoogmoed’- kwam er een oproep van PvdA-staatssecretaris (oud-werknemer bij ABN Amro) tot bescheidenheid en zelfkritiek. ‘Menig bankier zei het hem na, maar nu we bijna tien jaar verder zijn is de vraag hoe diep de zelfkritiek is gegaan’, schrijft auteur Stevo Akkerman in zijn onlangs verschenen essay Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw.

Het is niet alleen het bankwezen dat vergeven is van perverse of gevaarlijke prikkels. De hele maatschappij is wat de auteur noemt een ‘amoreel universum’ geworden. Daarmee bedoelt hij niet dat bedrijven of instellingen immoreel (tegen de wet) handelen, maar binnen de kaders van de geldende regels blijven en zich de vraag naar moraliteit niet stellen. Daardoor kunnen in veel sectoren van de maatschappij zoals onderwijs, zorg, overheid en bedrijfsleven situaties ontstaan waarin het morele denken niet meer wordt gebezigd. Een moraal is het geheel van ideeën dat jouw denken over het leven richting geeft, zegt filosoof Paul van Tongeren in het boek. Zo’n moraal kan trouwens een verschillende inhoud hebben, bijvoorbeeld van christelijk tot fascistisch.

Probleem oplossen

In het bedrijfsleven wordt de vraag naar moraal vaak ontvlucht door gebruik te maken van wat wordt beschouwd als een zuivere technische aanpak: het gaat er nu even niet om wat goed of slecht is, we moeten gewoon een probleem oplossen. Maar volgens Akkerman is dat geen houdbare opstelling. ‘De oplossing die we kiezen, dient altijd een bepaald doel en verraadt dus altijd onze overtuiging van wat goed is. Politici willen dat ook wel eens vergeten, al dan niet met opzet…Deze politici leggen de technische kwestie – het hoe – over de morele vraag heen.’

Het goede is meer dan wat niet verboden is. Akkerman stelt voor het goede te zien als ‘de notie dat de vrijheid en de rechten van de een niet los kunnen worden gezien van die van de ander, inclusief degenen die na ons komen’.

De auteur, die afgelopen overigens woensdag sprak in Sneek, ziet op dit moment allerlei hoopvolle initiatieven ontstaan. Bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar proberen het goede vorm geven. Zo zijn er in Nederland 10.000 door burgers zelf begonnen projecten gaande waarbij zo’n 290.000 mensen betrokken zijn. Van bouw tot zorg, zoals lokale energiecoöperaties, financiële coöperaties, broodfondsen of lokale kredietverleningsunies. ‘Dit zijn de kleine utopieën die – anders dan de grote – niet een totale omwenteling beloven en dan steevast eindigen in totalitaire verschrikking, maar die laten zien hoe het anders, hoe het beter kan.’

Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw. Stevo Akkerman. Lemniscaat, 9,95 euro