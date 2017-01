Pesten op het hoogste niveau?

Achtergrond

Niek van der Molen

De Amerikaanse president Barack Obama was acht jaar geleden aangenaam verrast door de hoffelijke machtsoverdracht door zijn voorganger George Bush. Obama zei later dat de manier waarop Bush er alles aan deed de overgang zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, hem inspireerde om het hetzelfde te gaan doen bij zijn opvolger. Dat is bij een voornemen gebleven.

In zijn laatste weken als president jaagt Obama er nog een aantal maatregelen doorheen die haaks staan op de agenda van Donald Trump. Sommige van die besluiten zijn bedoeld om Obama’s erfenis te redden, andere stappen zijn in strijd met het gewoonterecht of volgens Trump ordinaire wraaknemingen.

Obama besloot eind vorige maand het boren naar gas en olie in een groot deel van het Noordpoolgebied ‘voorgoed’ te verbieden. Dit tot grote ergenis van klimaatscepticus en vriend van de olie-industrie Trump die zoveel mogelijk olieboringen wil. Op grond van een zelden ingeroepen wet uit de jaren vijftig is het bijna onmogelijk Obama’s besluit terug te draaien.

In de wielen

Deze week zei Obama dat hij voor zijn afscheid nog zoveel mogelijk gevangenen uit detentiekamp Guantánamo Bay zal overplaatsen. Hij rijdt daarmee Trump in de wielen die het kamp juist wil uitbreiden.

Een van Trumps meest omstreden verkiezingsbeloften is dat hij moslims de toegang tot de Verenigde Staten wil gaan verbieden. Om dat zo moeilijk mogelijk te maken, heeft Obama het na de aanslagen van 9/11 door Bush opgezette National Security Entry-Exit Registration System ontmanteld. Als Trump moslims in de gaten wil houden, moet hij nu zelf een registratiesysteem op poten zetten.

Terwijl Obama op ramkoers ligt met Rusland wil Trump de band met Moskou verbeteren. Trump bewondert de Russische president Vladimir Poetin en hij heeft in zijn staf lieden opgenomen die goed liggen in Moskou. Uit straf voor de Russische inmenging vorig jaar in de Amerikaanse verkiezingen heeft Obama 35 Russische diplomaten het land uitgezet. De Amerikaanse inlichtingendiensten voelen zich geschoffeerd dat de aankomend president hun bevindingen in twijfel trekt dat de Russen zich met de stembusgang hebben bemoeid. Durft Trump het straks aan de sancties in te trekken? Daarmee zou hij de geheime diensten nog meer van zich vervreemden en laten zien dat hij Poetin hoger heeft zitten dan Obama.

Vriend

Trump noemt zichzelf een grote vriend van Israël en hij heeft een ambassadeur voor Israël naar voren geschoven die hartstochtelijk voorstander is van het nederzettingenbeleid. Trump is woest dat Obama in zijn nadagen bondgenoot Israël heeft laten vallen. Voor het eerst in de geschiedenis gebruikten de VS onlangs in de VN-Veiligheidsraad niet hun veto-recht om een resolutie tegen te houden op grond waarvan Israël vanwege het nederzettingenbeleid werd veroordeeld. Trump kan die resolutie niet terugdraaien. Het is tegen het gewoonterecht dat een president zo’n vergaande stap neemt als zijn opvolger al is gekozen. Volgens Trump betreft het een kinderachtige wraak op hem en op premier Netanyahu, vanwege diens verzet tegen de Iran-deal.

Nog een kleine twee weken tot Trump de macht overneemt. Met allerlei ferme maatregelen zet Obama hem op achterstand. De vraag is waarom Obama nu pas zoveel daadkracht toont. Hij had Rusland en Israël veel eerder onder druk kunnen zetten. Guantanámo Bay, het moslim-register en de Arctische olieboringen zijn geen kwesties die nu pas spelen. Door op de valreep een eindsprint in te zetten, geeft Obama voedsel aan de beschuldiging van Trump dat het hier gaat om een persoonlijke afrekening.