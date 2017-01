Laten we elkaar vertrouwen toewensen, dat is de basis voor ieder levensgeluk

Dick Vos

Het jaar 2016 ligt achter ons en 2017 is begonnen. Wat bracht het afgelopen jaar en hoe wordt er vooruit gekeken door christelijk Nederland? In dit artikel Wilma Hartogsveld (49), predikant te Schaarsbergen en voormalig voorzitter van de theologenbeweging Op Goed Gerucht.

Wat voor woord of begrip zou u aan 2016 verbinden als u een typering moet geven? En waarom?

,,Een heel jaar met alles wat daarin gebeurd is samenvatten in één woord heeft het gevaar van eenzijdigheid. En dat terwijl 2016 net als alle andere jaren natuurlijk een scala van mooie en minder mooie gebeurtenissen in het groot en in het klein heeft gebracht. Maar als ik dan toch één typering moet geven, dan denk ik dat 2016 bepaald werd door onzekerheid door de groeiende spanningen in de wereld. Onzekere mensen hebben de neiging zich af te sluiten voor nuance, vast te houden aan het vertrouwde en te zoeken naar iets of iemand die verantwoordelijk is voor die onzekerheid. De wereldwijde opkomst van het populisme is hiervan denk ik een belangrijk symptoom.”

Wat vond u de belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen jaar in de wereld?

,,Het ligt voor de hand om hier iets te noemen als de escalatie van geweld in het Midden-Oosten of de verkiezing van Trump, maar ik kies ervoor om deze vraag op te vatten als: aan welke gebeurtenis moeten we het meeste belang hechten?

Dan zou ik willen focussen op de enorme groep mensen die zich wereldwijd belangeloos inzet voor degenen die in deze wereld tussen wal en schip zijn geraakt – soms letterlijk. Neem nu in Nederland de mensen in het Friese dorpje Easterlittens die samen een huis hebben gekocht om een ontheemd gezin een thuis te geven. Op wereldschaal betekent het misschien niets, maar voor dat ene gezin en als teken van hoop is het van onschatbaar belang.”

En voor u persoonlijk?

,,In september van het afgelopen jaar verscheen mijn eerste roman, Wek mijn zachtheid weer. Ik heb vaker gepubliceerd, maar dat was altijd op theologisch gebied, nooit eerder fictie. De verschijning van dit boek en de aandacht die ervoor was in de media heeft een behoorlijke impact op me gehad. Bijvoorbeeld doordat ik daardoor meer hulpvragen kreeg van vrouwen die, net als de hoofdpersoon in het boek, te maken hebben met een (seks)verslaafde partner.”

Denkt u dat 2017 een jaar wordt waar we later nog over zullen spreken? En waarom?

,,Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik geloof in de veerkracht van mensen en in de mogelijkheden die we hebben om dingen ten goede te keren. Misschien wordt 2017 wel het jaar waarin de positieve ontwikkelingen die er in 2016 ook waren echt tot bloei komen. Bijvoorbeeld de opmars van de deeleconomie en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.”

Wat voor bijzondere dingen staan er voor u zelf op stapel in 2017 op het gebied van uw werk?

,,Half januari neem ik afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen, waar ik elf jaar heb gewoond en gewerkt. Een week later word ik bevestigd als predikant van de Protestantse Streekgemeente Lent, Oosterhout, Ressen. Dat betekent dat ik een hele nieuwe woon- en werkomgeving ga krijgen, met alle uitdagingen die daarbij horen. Het is een van de lastigste en een van de mooiste dingen van dit beroep. Dat je steeds opnieuw met andere mensen, kansen en weerbarstigheden mag proberen er te zijn met en voor mensen in deze wereld. Ik doe dat als mens en als predikant, geïnspireerd door wat er uit de Bijbel en de traditie wordt aangereikt en wat er in het leven van alledag op mijn pad komt.”

Wanneer u in uw werk of privé de kans hebt om iets veranderen in het nieuwe jaar. Wat zou dat zijn?

,,Ik zou graag wat minder een ‘deadlineworker’ zijn en beter leren plannen, zodat ik wat meer structuur en ontspanning in mijn leven kan brengen.”

Maak de volgende zin af: ik 2017 ga ik …

,,… zo goed leren eskimoteren in de kayak – omrollen – dat ik zonder problemen ook op de Waal kan varen, dichtbij mijn nieuwe woonplaats.”

Wat wenst u uw naasten toe voor het komende jaar?

,,Naast alle gebruikelijke clichés die mensen elkaar in deze tijd toewensen, zou ik mijn naasten vooral vertrouwen willen toewensen. Dat is de basis voor ieder levensgeluk volgens mij. Overigens is dat iets dat al voorop staat in dat weerbarstige en prachtige boek waaruit ik iedere zondag mag preken.

‘Geloven’ betekent daarin niet zozeer ‘voor waar houden van’ maar ‘vertrouwen op’.”