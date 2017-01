Het Oberufer Driekoningenspel nu voor een breder publiek

Dick Vos

Een middeleeuws toneelstuk gebaseerd op het Bijbelse verhaal van de wijzen uit het Oosten wordt een paar keer opgevoerd in Leeuwarden. Het onderliggende thema is de rol van het kwaad, en het wordt hier mede benaderd vanuit antroposofisch perspectief.

Traditiegetrouw werd jaarlijks een kerstspel opgevoerd binnen de gelederen van de Christengemeenschap en de Vrije Scholen, een religieuze stroming respectievelijk een vorm van onderwijs die beide gelieerd zijn aan het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner. In aanloop naar CH2018 heeft de Christengemeenschap Leeuwarden het initiatief genomen om religieuze spelen onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Dit leidde tot de oprichting van een spelersgroep ‘De Kompany Noord-Nederland’, waarbij zich niet alleen mensen van de Christengemeenschap zich aansloten maar ook mensen met andere religieuze achtergronden. Vanaf morgen zal het zogeheten Oberufer Driekoningenspel driemaal opgevoerd worden in Leeuwarden. Onder meer in de Bonifatiuskerk, waarmee het toneelstuk echt buiten de eigen kringen gespeeld wordt.

Innerlijk uit balans

Het Driekoningenspel maakt samen met een Paradijsspel en een Herdersspel deel uit van de Oberufer Kerstspel, een drieluik van spelen die sinds de zestiende eeuw in de kersttijd opgevoerd werden in Oberufer. Dat is een dorpje in Slowakije, vlak bij Bratislava, waar de middeleeuwse teksten van de spelen zijn gevonden. Het Paradijsspel gaat over de Adam en Eva en de zondeval, en het Herdersspel verhaalt van het geboorteverhaal volgens Lucas. Het laatste deel van het drieluik is het Driekoningenspel, gebaseerd op het geboorteverhaal van Jezus zoals beschreven in het evangelie volgens Matteüs.

In dit spel gaan de drie wijze koningen uit het Oosten, Melchior, Balthasar en Kaspar, op weg om de nieuwgeboren Koning te aanbidden. Het land waar ze terechtkomen, wordt geregeerd door koning Herodes, een koning die innerlijk uit balans is zodat de duivel hem kan aanzetten tot de kindermoord. Na hun ontmoeting met het Koningskind in Bethlehem waarschuwt een engel de koningen om niet naar Herodes terug te keren, terwijl Maria en Jozef geadviseerd wordt om naar Egypte te vluchten.

Christusjubel

Akke Brouwer, lid van de Christengemeenschap en professioneel regisseur van De Kompany, legt uit dat juist in het laatste deel, het Driekoningenspel, het kwaad een centrale rol speelt. Dat maakt het spel ook zo actueel, volgens haar. ,,Het kwaad, dat zeker in onze gepolariseerde samenleving van alle kanten binnen sijpelt, zaait angst en wantrouwen – allemaal negatieve elementen. In het spel zie je dat in de waanzin van Herodes, die z’n ziel verkoopt aan de duivel. Daartegenover staan de koningen, die een kant van eerbied en aanbidding vertegenwoordigen. Liefde staat hier tegenover verderf en vernietiging.”

Binnen de antroposofie heeft de duivel, de satan, twee gezichten, legt Brouwer uit. De ene kant wordt Ahriman genoemd, de andere Lucifer. Bij de eerste wordt alles de materie ingetrokken; Ahriman trekt de mens weg van de geestelijke dimensie naar de aarde. ,,Het is de kant van hebben-hebben-hebben. Lucifer trekt de mens meer de vervoering in; de droomwereld van ‘kijk mij eens’. In het Driekoningenspel komt Ahriman vooral naar voren. De figuur Duivel is hier streng, star en uitgemergeld – sluw, smerig, gemeen, een soort maffiafiguur.”

Uiteindelijk wil het spel teweegbrengen dat de kijker beseft dat hij zich in alle vrijheid met de liefde moet verbinden, waarvoor ook Christus staat, legt Brouwer uit. ,,Christus is er voor iedereen, maar hij vraagt wel dat wij ons welbewust met hem verbinden. Alleen door zo’n verbinding met Christus kun je het kwaad vergeven, wat direct ook laat zien dat Christus voor alle mensen is gekomen.”

Het spel eindigt met een Christusjubel, besluit Brouwer. ,,Als mensen zijn we niet verloren. Als mensen mogen we drager van het Christusbeeld zijn – mensen van goede wille zijn. We hopen dat de mensen daarmee naar huis gaan.”

Speeldata

Het Oberufer Driekoningenspel word in Leeuwarden opgevoerd op zondag 8 januari, om 19.30 uur in de Galileakapel (Droevendal 9), op zaterdag 14 januari, om 19.30 uur in de Michaëlschool (Hercules Seghersstraat 3) en op zondag 22 januari, om 16.00 uur in de Bonifatiuskerk. Op zondag 15 januari, om 14.30 uur, is een opvoering bij de Christengemeenschap Groningen (Lauwersstraat 3) en op zondag 20 januari, 19.00 uur, in de Vrijeschool De Toermalijn in Meppel (Julianastraat 22).

Het Driekoningenspel duurt vijf kwartier, van bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.