Het Leren en Leven van Christus is het criterium van de Bijbel

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de Bijbel.

Voor Luther is de Bijbel Gods Woord. Of beter: je zou in de Bijbel Gods Woord kunnen ontmoeten, je zou door de menselijke taal van de Bijbelse woorden heen Gods Woord moeten horen klinken. Hij schrijft:

‘Wie deze man met de naam Jezus Christus, de zoon van God die wij christenen prediken, niet op een juiste en een zuivere manier kent noch kennen wil, die moet de Bijbel met rust laten. Dat is mijn advies; anders zal hij zich zeker tevergeefs inspannen. Hoe meer hij gaat studeren, hoe blinder en gekker zal hij worden.’

(Von den letzten Worten Davids, 1543, WA 54, 29, 10-13, Duits)

De Bijbel is voor Luther niet een letterlijk door God geïnspireerde tekst die in het verleden aan mensen bekendgemaakt is en waarin staat wat wij zouden moeten weten en geloven over Gods wezen en wat wij wel en niet mogen doen volgens Zijn wil. Nee, dan zou het gaan over een heel verre God, die alleen in en door het verleden tot ons spreekt via een testament. De goddelijke openbaring is dan een volledig historisch begrip: Gods Woord is (toen en toen) uitgesproken en is nu via de Schrift beschikbaar. Om de Schrift te begrijpen, zouden we alleen hoeven te ontdekken wat er oorspronkelijk mee bedoeld was. De Bijbel zouden we dan moeten interpreteren zoals juristen wetsteksten interpreteren in geest van de wetgever en die vervolgens toepassen op de concrete – eventueel volledig nieuwe – situaties in het heden.

Zondeval

Volgens Luther is het anders. Zoals God volgens de beginwoorden van de Bijbel steeds scheppend is door het Woord, zo spreekt hij tot op de dag van vandaag nog steeds tot ons via de Bijbel. Als wij ons maar laten aanspreken en ons erbij laten betrekken. En als wij – ieder voor zich – maar beseffen dat het om ons persoonlijk gaat. Het is zeker niet zo dat het in alle delen van de Bijbel over ons persoonlijk gaat; soms gaat het ook over anderen of wordt verhaald van historische gebeurtenissen. Het gaat echter niet om wat er precies gebeurd is, het gaat om datgene waarop God ons aanspreekt. We hoeven ons bijvoorbeeld niet af te vragen of de zondeval plaatsvond zoals beschreven in de Bijbel (Genesis 3: 1-15). Waarop we worden aangesproken in dit verhaal, is de vraag of wij het zelf niet zijn die een soort God willen zijn door het kunnen oordelen over goed en kwaad (Genesis 3:5.22).

Maatstaf

Daar komt nog iets bij. Volgens het Nieuwe Testament is Jezus Christus hét Goddelijke Woord zelf – Johannes 1. Omdat Hij het Woord van God op een unieke en authentieke manier belichaamt, kunnen wij de Bijbel slechts begrijpen als wij ons voortdurend afvragen in hoeverre wat wij tegenkomen in de Bijbel overeenkomt met het leren, leven en handelen van Jezus Christus zelf. Hij is de maatstaf.

Niet alle Bijbelplaatsen hebben daarom dezelfde zeggingskracht. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel, een voorbeeld van ‘compenserende gerechtigheid’: ‘een oog voor een oog en een tand voor een tand’ (Exodus 21: 23-25, vergelijk ook Leviticus 24: 19-20). Volgens Jezus is dat niet te aanvaarden: ‘Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe’ (Mattheüs 5: 38-42). In de wereldlijke orde is dit misschien niet te handhaven, maar dit gebod van Jezus maakt het wel onmogelijk een wetgeving van vergelding en doodstraf te funderen op de (christelijke) Bijbel.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit.