Het evangelie gaat over de schepping in zijn totaliteit

Tjerk de Reus

Het evangelie is niet slechts ‘nuttig advies’ en ook geen aanzet tot spirituele dromerigheid. Het is niets minder dan ‘goed nieuws’, betoogt Tom (N.T.) Wright in zijn nieuwe boek.

Het begin van een nieuw jaar ervaart iedereen anders. De een begroet het met enthousiasme, een ander voelt vooral somberheid over de toekomst. Op nieuwjaarsmorgen zou de Britse anglicaanse theoloog Tom Wright waarschijnlijk een preek afsteken over ‘goed nieuws’, als het beste antwoord op somberheid. Maar hij zal ook onze positieve toekomstdromen ietsje willen temperen. Wright schrijft vanuit een sterk besef van de ‘nieuwe werkelijkheid’ die met Jezus’ komst en verrijzenis is aangebroken. Dit is het goede nieuws – maar de voltooiing van deze nieuwe situatie is nog ‘een lange weg’. Maar dit laatste maakt Wright niet minder opgetogen, blijkt uit zijn nieuwe boek, Goed nieuws!

Herstel

In de kerken wordt vaak tekort gedaan aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ die door Jezus is afgekondigd, vindt Wright. De boodschap van Jezus zou hoofdzakelijk een spiritueel advies zijn of iets dergelijks, maar nauwelijks nog duiden op een volstrekt nieuwe stand van zaken. En dat is Wrights grote punt: met de komst van Jezus is daadwerkelijk iets veranderd in de geschiedenis. Die verandering is van feitelijke aard en daarom is er sprake van ‘nieuws’. Beknopt gezegd houdt dit in dat de God van Israël in en door Jezus de leiding heeft genomen: zijn koninkrijk breekt door, de Geest bewerkt liefde en herstel, mensenlevens komen tot verandering – en dit alles zal uitlopen op een schitterende voltooiing. Om het evangelie in deze zin als ‘goed nieuws’ te kunnen plaatsen, zullen we Jezus moeten begrijpen in het raamwerk van het gehele Oude Testament, benadrukt Wright. In vele profetieën wordt het herstel van Israël en van de wereld aangekondigd. Daarbij ging het om herstel en verlossing van de concrete mens en de concrete aarde. Kortom, ‘goed nieuws’ gaat over mens en wereld, over de schepping in zijn totaliteit.

Wright mag graag beweren dat ‘men’ vaak maar weinig van het evangelie heeft begrepen. Zelf zal hij wel even uitleggen hoe het zit. Dit is ongetwijfeld een irritant aspect van zijn denkwereld – hoewel het sympathieke dan weer is dat hij overtuigingen die hij bekritiseert toch ook serieus neemt en een plek geeft in een groter geheel. Zo gruwt Wright bijvoorbeeld van de gedachte dat het evangelie draait om vergeving van zonden en om ‘ontsnapping’ uit de zondige wereld, na de dood. Dit vindt hij een versmalling van het Bijbelse perspectief. Want bij het koninkrijk van Jezus gaat het om ónze aarde, om heil en heling voor de concrete, ontspoorde mens in het hier en nu. Verrassend is dat Wright bij dergelijke thema’s teruggrijpt op begrippen die zeer bekend zijn in de Nederlandse gereformeerde theologie. Om Jezus’ betekenis te kunnen omschrijven, wijst hij bijvoorbeeld op de noties ‘schepping’ en ‘verbond’. Die geven hem een breder kader in handen om het evangelie als ‘goed nieuws’ te duiden. De impact van Jezus’ komst, lijden en opstanding is allesomvattend, betoogt Wright. Dat dit vaak niet zo wordt gezien of beleefd, heeft diverse oorzaken: ontsporingen in de kerkleer, maar ook de druk van de cultuur. Wright wijst wat dit betreft op de grote invloed van het Verlichtingsdenken op de westerse cultuur.

Verrassend aanstootgevend

Wright is een optimistisch mens. Hij is zeer gedreven en wil zijn lezers graag iets moois meegeven. Maar ‘positief zijn’ is voor hem geen allesbeheersend dogma. Zo stelt hij ergens dat het evangelie ‘of aanstootgevend of saai’ is. En ook: het is ‘of schandelijk of louter onzin’. Wright kiest voor ‘aanstootgevend’ en ‘schandelijk’, dat zal duidelijk zijn. Niet omdat hij een bizar soort voorkeur heeft voor het negatieve, maar hij is ervan overtuigt dat dit besef doorklinkt in de oudtestamentische profetieën, in de evangeliën, in de brieven van Paulus. Hij ‘rilde’ eens, vertelt hij, toen hij een boek zag met de titel: The God I want (‘De God die ik wens’). Hij noteert: ‘Zo’n god moet wel een afgod zijn.’ En dan: ‘De ware God – als die er is – kan geen voorwerp zijn in onze wereld. Wij zijn voorwerpen in zijn wereld.’

Hiermee miskent Wright de mens niet. Diens unieke waarde wordt juist op een verrassende manier onthuld, schrijft Wright, als het goede nieuws ‘zelf klopt op deuren waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden; de gordijnen opengooit voor ramen waar we geen weet van hadden, om de kamer te vullen met de heerlijkheid van de opgaande zon terwijl we dachten dat al het licht van kaarsen afkomstig was’.

Goed nieuws! Waarom het evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt. Tom Wright. Uitgeverij Van Wijnen, 18,95 euro