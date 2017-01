Harlingen, een luthers bolwerk dat zelden een rustige periode kende

Lodewijk Born

Het Luther- en Reformatiejaar 2017 zet de schijnwerper voluit op het luthers gedachtengoed. Deel 2 van een serie over ‘Luther en Friesland’. In dit artikel: de stad Harlingen en de lutheranen.

Wie tegenwoordig naar het luthers Jaarboek kijkt, komt er alleen nog de naam tegen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leeuwarden. Hoe anders was dat in de zeventiende eeuw. Veel lutheranen kwamen toen uit Duitsland als seizoen- en vakarbeider onze provincie binnen, sommigen ook om als militair dienst te nemen in het leger van de Friese stadhouder. Vanuit het zuiden kwamen, via handel en scheepvaart, tevens lutheranen deze kant op. Ook kwamen lutherse studenten uit Scandinavië naar de universiteit van Franeker. Harlingen en ook Leeuwarden kregen zo allerlei lutherse gelovigen binnen de stadsgrenzen.

Thuis

Vanaf 1650 is er een lutherse gemeente in Harlingen. Als eerste predikanten staan Jacob Taube (1667-1668) en Arnold Lenderick (1668-1669) vermeld in de geschiedenisboeken. In de korte tijd dat ze luthers Harlingen dienden, hadden ze het druk want ze waren óók verbonden aan de lutherse gemeente in Leeuwarden. In 1670 ging Leeuwarden zelfstandig verder en dat had nogal wat gevolgen voor de Harlinger lutheranen. Zij moesten zich eerst behelpen met lekenpredikers (voorlezers). Men kerkte veelal bij lidmaten thuis.

Een waar tranendal voor de gemeente was het dat er een dominee kwam die het niet zo nauw nam met de Bijbelse Tien Geboden. In de geschiedschrijving wordt hij doodgezwegen. Rond 1680 zamelde deze herder van de gemeente geld in voor de aankoop van een kerkgebouw, maar ging vervolgens er zelf met dat geld vandoor. Het duurde jaren voor de Harlinger Lutheranen weer genoeg geld hadden om een eigen gebouw te kunnen kopen. Tot die tijd huurde men – vanaf 1710 – een pand aan de Wortelhaven, nu de Simon Stijlstraat.

Het leed was nog niet voorbij. In 1714 had de gemeente eindelijk weer een eigen predikant maar die kwam binnen vier jaar door een noodlottig ongeval om het leven. Johannes Brechlauw kwam in 1718 schaatsend terug vanuit Workum, waar hij enkele lutheranen had bezocht. Hij reed echter in een wak en verdronk.

Luthers Kampen

De Harlinger gemeente telde begin 1700 ongeveer 150 zielen en moest het, vanwege beperkte middelen, vaak met jonge predikanten doen die Harlingen zagen als een opstap naar meer. Onder andere luthers Kampen, toen ook al een kerkenstad, was in trek. Het ledental vertoonde soms een dalende tendens. Op het dieptepunt, in 1877, had de Evangelisch-Lutherse Gemeente Harlingen nog maar 24 leden. Maar toen de hervormde gemeente in Harlingen een meer orthodoxe koers ging varen, liepen heel wat hervormden over naar de lutheranen. In 1779 vertienvoudigde zo het ledental, onder aanvoering van ds. Mari Johan Mees.

Nog steeds is er in Harlingen tastbaar bewijs terug te vinden van de beginperiode van de lutheranen. Zo heeft het Museum Hannemahuis, een in leer gebonden kanselbijbel van ds. Caspar Theodor Schaeffer (1739-1743). De Lutherse Gemeente in Leeuwarden heeft een zilveren beker en bord van Klaas Dirk Rave, de man die in 1765 de eerste steen legde voor de nieuwbouw van de kerk die in 1774 werd opgeleverd.

Een bijzondere man was ds. Johan Wilhelm Feritz. Hij stond van 1762 tot 1799 als luthers predikant in Harlingen. Hij doopte in zijn ambtsperiode 432 kinderen, gaf de aanzet tot de kerknieuwbouw en wist ook de financiën daarvoor rond te krijgen. Hij stierf nog net niet in het harnas, maar in 1798 was Feritz zo ziek dat er iemand werd gezocht om hem te helpen in zijn dienstwerk. Een jaar later overleed Feritz. Lutheranen vormden op dat moment de vierde geloofsgemeenschap van de stad. Volgorde: hervormd (5427), katholiek (1128), doopsgezind (582), lutheranen (204) en joden (83).

Afsplitsing

Een gemeente die klein genoeg is, zou je denken, om het met elkaar uit te kunnen houden. Toch kwamen er op bepaald moment twéé Harlinger lutherse gemeenten. In 1791 ontstond in Amsterdam namelijk een Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente. Aanleiding was een geschil over hoe Jezus Christus moest worden gezien. Was hij niet gewoon een bijzonder mens, in plaats van goddelijk? Dat vrijzinnige standpunt bleek een breekpunt te zijn voor een deel van de gemeente. In 1800 kwam het ook in Harlingen tot een scheuring. Tot februari 1952 (!) duurde deze scheiding. Pas toen gingen de lutheranen landelijk, en ook in Harlingen, weer samen verder.

Fusie met Leeuwarden

Gebrek aan geld en eenteruglopen ledental bleken uiteindelijk te weinig toekomstperspectief te bieden voor een zelfstandige plaatselijke gemeente. In 1972 besloot de lutherse synode dat de Harlingers samen moesten gaan met Leeuwarden. Het kerkgebouw aan de Simons Stijlstraat is nu een winkel met daarboven appartementen. De enig overgebleven kerkbank uit de kerk staat nog in het Hannemahuis.

Opmerkelijk is dat diverse andere Friese plaatsen nog een link met Harlingen hebben. Zo is Balk een filiaal geweest waar in 1730 de predikant van Harlingen en in 1754 die van Leeuwarden de sacramenten bedienden. In 1830 woonden er in Balk nog negen (!) lutherse leden. Ook Den Helder (1852-1881) en Workum (1841-1880) waren filialen van de Harlinger gemeente. De geschiedenis van Luthers Harlingen is doorspekt met opmerkelijke verhalen. Van een dominee die wegens krankzinnigheid werd afgezet tot kerkdiensten in de winter waarbij het zó koud was dat kerkgangers massaal wegbleven. Harlingen leeft nu voort als de ‘Kring Harlingen’ binnen de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden. De verhalen van vroeger bestaan nog.

Met dank aan Nico P. Pellenbarg, scriba van de Lutherse Gemeente in Leeuwarden, die over dit onderwerp recent een artikel publiceerde in het blad Oud Harlingen.