Een legende die te denken geeft

Lútsen Kooistra

De kerk heeft op 6 januari Driekoningen gevierd, of deed dat op zondag 8 januari. De basis van dit feest ligt in slechts twee zinnen in het begin van het Matteüs-evangelie: ‘Toen Jezus was geboren (…) kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’

In de loop van de tijd zijn er rondom deze paar zinnen veel verhalen ontstaan die we aanduiden als legenden. Die ontstaan nooit zomaar, maar altijd naar aanleiding van iets concreets. Dat kan een gebeurtenis zijn in de ‘gewone’ wereld, maar ook naar aanleiding van iets in de geestelijke wereld. Legenden rondom de drie koningen hebben verwijzingen naar beide. Beter gezegd: naar een gebeurtenis in de geestelijke wereld en, als uitdrukking daarvan, iets in de materiële wereld: de geboorte van Jezus.

Na het jaar 300 kregen de magiërs een andere aanduiding: het zou gaan om koningen. De verbinding tussen de magiërs die Jezus zochten en de koningen is begrijpelijk: in het Oude Testament is op verschillende plaatsen sprake van koningen die met geschenken eer wordt bewezen. In Jesaja 60 bijvoorbeeld is sprake van grote rijkdommen die met koningen uit verre landen worden meegevoerd. Bijzonder is de koningspsalm 72, een gebed voor koning Salomo: ‘De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen.’ Psalm 72 spreekt ook van de koningen Seba en Saba. Die worden worden opgeroepen schatting betalen aan koning Salomo. Hier ligt een directe lijn naar het verhaal van Salomo bij wie de koningin van Seba op bezoek kwam. Een tweede-eeuws rabbijns verhaal vertelt hoe de koningin steeds meer onder de indruk raakte van de wijsheid van Salomo. Zozeer dat ze uiteindelijk Salomo vroeg of hij dan de Messias was die in de wereld zou komen. Salomo ontkende dat. Er ligt een lijn tussen de vraag van de koningin en het beeld van het koningschap van Salomo. Dat wordt gezien als voorafspiegeling van het koningschap van de Messias.

Heilsgeschiedenis

In de legendevorming duikt Seba/Saba op als het land van waaruit de magiërs/koningen naar Jeruzalem trokken. Hun land stond bekend als een belangrijk handelscentrum voor specerijen en wierook. Wierook, mirre en goud hebben in de traditie verwijzende betekenissen gekregen: goud staat voor het denken, de wetenschap; wierook voor de doorvoelde vroomheid en mirre als de kracht van het willen. Het aantal van drie elementen is overgedragen op het aantal magiërs – Matteüs zegt niet hoeveel magiërs er waren. En de betekenis van de geschenken wordt overgedragen op de magiërs. Ze hebben de ster wetenschappelijk bestudeerd; ze hadden de wil om op pad te gaan om de koning van de Joden eer te kunnen bewijzen en ze hebben geschenken meegenomen als uitdrukking van hun vroomheid. Met het verhaal van de drie magiërs worden elementen verbonden tot lange lijnen in de heilsgeschiedenis. Die reiken tot ver buiten de grenzen van Israël.

Daarmee getuigt het verhaal van de onmeetbare grootheid van die heilsgeschiedenis: Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen (psalm 72).