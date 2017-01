De aandacht op Gods werk, opdat we onze ‘tas vol zorgen’ onder ogen kunnen zien

Lodewijk Born

2016 ligt achter ons, 2017 is begonnen. Wat bracht het afgelopen jaar ons en hoe zien we de toekomst? Mensen uit christelijk Nederland komen hierover aan het woord. In dit artikel: Hans Verwijs (62), interimmanager en betrokken bij de geloofsgemeenschap Via Nova.

Wat voor woord of begrip zou u aan het jaar 2016 verbinden als u een typering moet geven? En waarom?

,,Het jaar 2016 lijkt op ‘een tas vol zorgen’ die we ook in 2017 zullen moeten dragen: Brexit, president-elect Trump, het door de Europese Centrale Bank (ECB) opgepompte geld dat maar naar de Zuid-Europese landen stroomt. Tel daarbij op het gemak waarmee Rusland leugens verspreidt over het onderzoek naar de MH17, de aanhoudende ellende in Syrië, onze verslaving om olie en gas op te branden en de avonturiers uit Afrika die een wankel bootje verkiezen boven een bestaan opbouwen in eigen land.”

Wat vond u de belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen jaar als het gaat om het wereldgebeuren?

,,Ik sprak een jongeman in de metro in Amsterdam met een enorme skateboard in zijn hand. Hij vertelde dat hij uit Aleppo kwam. En een paar stations verder vertelde hij dat hij kortgeleden een ongeluk had gehad. ‘Door het skaten?’, vroeg ik. Nou nee, hij was van het balkon gevallen, maar ondanks de rugfracturen was hij er weer bovenop aan het krabbelen. Weer een station verder bekende hij: ‘Eigenlijk ben ik van het balkon afgesprongen… De beelden uit Aleppo bleven maar doorgaan in mijn hoofd en toen wilde ik er zelf maar helemaal mee stoppen. Omdat ik toch nog leef, voel ik me herboren’. Hij straalde erbij toen hij het vertelde. Bij het volgende station scheidden zich onze wegen. Ik put hoop uit dit gesprek. Meer ellende kan je bijna niet voorstellen en deze jongeman start een nieuw leven met alle kracht die in hem is. Ik gun hem wind in de rug en bid dat hij het redt. Het klinkt wat gemakkelijk om het wereldgebeuren te koppelen aan zo’n voorval van hoop. Maar als iemand een nieuwe kans krijgt en grijpt, is dat voor mij een gebeurtenis van wereldformaat.”

En voor u persoonlijk?

,,Op onze Bijbelkring sprak onze fervent niet-gelovige deelnemer dat hij uit de gesprekken van het afgelopen jaar opmaakte dat geloven overgave is volgens hem. Je laat je vallen zoals bij stage diving en je verwacht dat je opgevangen wordt. Het gelovige contingent van de kring was wel een beetje stil van zijn treffende woorden.”

Denkt u dat 2017 een jaar wordt waar we later nog over zullen spreken? En waarom?

,,Op school leerde je het begin en einde van oorlogen, de komst van de grondwet of de stichting van een nieuwe regeringsvorm. Ik ben benieuwd of onze kleinkinderen 2017 als een dergelijk jaar zullen zien. Eigenlijk worden we steeds weer opnieuw verrast en blijken we de toekomst slecht te kunnen voorspellen.”

Wat voor bijzondere dingen staan er voor u zelf op stapel in 2017 op uw werkgebied?

,,Onze economie zit goed in de lift. Dat betekent in Nederland dat steeds meer mensen kunnen deelnemen aan het economisch verkeer. En dat is heel goed nieuws. Want ik geloof dat werk een belangrijke bijdrage is voor iemands welzijn. Als interimmanager heb ik ook voldoende te doen. Ik hoop dat het me lukt om een koppeling aan te brengen tussen mijn beide interessegebieden: duurzaamheid en productie-optimalisatie. Als de maakindustrie meer gaat optimaliseren, wordt er al minder fossiele energie gebruikt. Met een collega zijn we nu aan het onderzoeken hoe we de industrie kunnen helpen meer gebruik te maken van duurzame energie en dat voordeel uit te kunnen uitdrukken in onderling vergelijkbare getallen.”

Wanneer u in uw werk of privé de kans hebt om iets te veranderen in het nieuwe jaar. Wat zou dat zijn?

,,Ik zou de aandacht van mezelf en van anderen meer willen richten op wat God aan het doen is in deze wereld, zodat ik beter naar die ‘tas van zorgen’ kan kijken.”

Maak de volgende zin af: in 2017 ga ik…

,,… me inzetten om binnen Via Nova een accent op kwaliteit te leggen. De tien jaar jonge geloofsgemeenschap Via Nova in Amsterdam heeft zich als missie gesteld om de echtheid van Gods goede Boodschap te ontdekken en zichtbaar te maken. Ontdekken is typisch een vraag die hoort bij een laboratorium of bij een expeditie. Die ontdekkingsdrift kan er gemakkelijk toe leiden dat er naast de mooie ontdekkingen hier en daar wat creatieve rommel ontstaat. Ik verwacht dat ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven kan gebruiken om een continue verbeteragenda in te voeren. Zodat samenkomsten, kringen en cursussen steeds beter worden.”

Wat wenst u uw naasten toe voor het komende jaar?

,,Gelijkheid, vrijheid en broederschap was ooit een inspirerende leuze. Onze huidige politieke leiders gebruiken het woord ‘broederschap’ niet meer. Ik wens mijn naasten toe dat broeder- en zusterschap weer een belangrijke en nastreefbare waarde wordt.”

Hans Verwijs (62) is interimmanager op het gebied van productie-optimalisatie en duurzaamheid. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het kernteam van de geloofsgemeenschap Via Nova te Amsterdam. Afwisselend woont Verwijs in Goutum en Amsterdam.