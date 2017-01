Bij elkaar op bezoek

Tamarah Benima

Met Oud en Nieuw was ik bij vrienden. We waren uitgenodigd om elkaar te vertellen wat de meest ingrijpende verandering was geweest in 2016. Voor mij was dat het besluit om Open Diensten te houden: een synagogedienst zonder aanpassingen, en gericht op niet-joodse belangstellenden.

Om het ook echt een dienst te kunnen laten zijn, waren er steeds minstens tien joden aanwezig (anders konden een paar gebeden niet worden gezegd). Zoals ik overal een kerkdienst of mis kan meemaken, zodat ik weet wat de rituelen zijn en hoe men met elkaar omgaat, zo wil ik dat niet-joden de synagogedienst kunnen meemaken, zodat zij weten wat de rituelen bij ons zijn en hoe wij met elkaar omgaan. Deze Open Diensten vonden niet plaats in een synagoge, maar in het gemeenschapshuis van een kerk in Heerenveen.

Het verschil tussen deze Open Diensten en te gast zijn bij een reguliere sjoeldienst, is dat men eigenlijk geen gast was, maar geacht werd zo goed en zo kwaad als het kon, mee te doen. Vooral mee te zingen. Christenen of voormalige christenen zijn daar goed in. Geef ze een tekst en een muzieknotatie en ze kunnen het. Mijn voornemen voor 2017 is om dit soort Open Diensten in het hele land te gaan doen. Het is een kleine geste in deze benarde wereld, waarin de onkunde en het onbegrip alsmaar lijken toe te nemen. Ik ben in talloze kerken en kathedralen geweest, en in flink wat moskeeën. Maar hoeveel christenen zijn in synagogen en moskeeën geweest. Hoeveel moslims hebben kerken en synagogen in actie gezien? De meeste jongeren reizen over de hele wereld en bezoeken oude en nieuwe tempelcomplexen, vooral als ze in de reisgids als bezienswaardigheid staan. Maar elkaars rituelen meemaken zonder dat als toerist te doen, en tegelijkertijd de grenzen tussen religies te respecteren, dat is nog iets anders.

Ik verheug me erop dit alles verder te kunnen vormgeven in 2017. En te zien hoe andere mensen met totaal verschillende achtergronden bij elkaar komen. Zonder voor elkaar op de knieën te gaan.