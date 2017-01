Luistertip: Een Goede Raad

Tamarah Benima

Sinds drie maanden ben ik verslaafd. Aan luisterboeken. Dankzij de leesclub heb ik de afgelopen twaalf jaar vier tot vijf romans per jaar gelezen. Anders had ik nooit meer een fictieboek opengeslagen. Doodgewoon geen tijd. En geen rust om er tien uur of meer voor te gaan zitten. Maar door de luisterboeken heb ik er in drie maanden meer dan dertig achterover geslagen. Van Anna Enquist, Helle Haasse, Maarten ’t Hart, Jeroen Brouwers, Charles Dickens, Myrtle van der Meer, Hugo Borst, Benotite Groult, Kurban Said en nog veel meer mooi, ontroerends, huiveringwekkend,verrassends en soms steengoed (Paaz, Bezonken Rood).

J.K. Rowlings Een Goede Raad heb ik twintig uur lang ademloos aangehoord. Rowling sloot ik jaren geleden in mijn hart toen de eerste Harry Potter-boeken de leeservaring uit mijn jeugd terugbracht: totaal vertrokken naar de andere wereld van het boek. Een Goede Raad is een boek voor volwassenen. Rowling publiceerde het aanvankelijk onder pseudoniem, omdat ze wilde weten wat de recensenten ervan vonden als ze niet wisten wie de ware schrijver was. Ze waren lovend. Terecht.

Als u goede voornemens aan het maken ben, stel dat dan nog even uit totdat u Rowlings’ roman hebt gelezen. Maar liefst twaalf hoofdfiguren brengt ze tot leven, en daarnaast nog een handvol bijfiguren. Niemand weet wat er werkelijk in de mensen om hen heen omgaat. Ouders weten het niet van hun kinderen, kinderen niet van hun ouders, zakenpartners weten het niet van elkaar, vrienden tasten in het duister. Bovendien zit iedereen gevangen in zijn particuliere wereld, opgebouwd en gestut door eigen ervaringen, vooroordelen, niet begrepen verlangens en vooral, de verkeerde strategieën om ‘er iets van te maken’.

Wilt u een beter huwelijk, een zinvollere familie, een menselijker bedrijf, een effectievere hulpverlening, een compassievollere buurt of gemeente, een normalere samenleving? Lees dit boek. Omdat ze zo geweldig observeert brengt ze je wel tot inzichten die kunnen helpen 2017 een goed jaar te maken. Gelukkig Nieuwjaar.