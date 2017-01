Leeuwarder Lutheranen: gemeenschap van optimistische gelovigen

Lodewijk Born

Het Luther- en Reformatiejaar 2017 zet de schijnwerper voluit op het luthers gedachtengoed. Dat merken ze ook in Leeuwarden, waar de enige Friese lutherse gemeente is. Deel 1 van een serie over ‘Luther en Friesland’.

Wie de kerkenraadskamer van de Lutherse Gemeente in Leeuwarden binnenstapt, proeft en voelt hier de historie. Hier hangen, in drie schilderijen, de namenlijsten van kerkenraadsleden en predikanten van vele eeuwen. Daarnaast de volledige 95 stellingen van Maarten Luther (1483-1546) tegen de verfoeide, roomse aflaathandel. ‘22 juli 1681’, staat opgetekend als officiële oprichtingsdatum van de zelfstandige lutherse gemeente in de Friese hoofdstad.

Wim Maurer (70), kerkrentmeester sinds 2008, heeft een heel voorgeslacht – zes namen – aan familieleden op de lijsten staan. Zoals Johan Wilhelm Maurer (1800-1882), die kerkenraadslid was van 1829 tot aan zijn dood – liefst 53 jaar dus. Opgeteld dienden de Maurers de Leeuwarder gemeente 143 jaren; het dienstwerk van organist Johan Christiaan Maurer (1909-1968) nog niet eens meegeteld. ,,Het kón niet anders dan dat ik na het overlijden van mijn vader Dirk in 2007 ook iets voor de gemeente ging doen. Ik voelde gewoon dat ik daartoe geroepen werd”, vertelt Wim Maurer bewogen.

Zeventiende eeuw

Leeuwarden en de lutheranen, het is een verhaal dat teruggaat naar de zeventiende eeuw. Wie daar alles van weet is kerkenraadslid Nico Pellenbarg (72). Iemand met een encyclopedische kennis van de lutherse geschiedenis. ,,Het is lang tegengehouden dat in Leeuwarden een lutherse gemeente zou komen. Dat kwam omdat de gereformeerden, de calvinisten, het niet wilden.”

Zo is er het verhaal van de zwervende lutherse predikant ds. Joannes Daraeus die bij de Friese Staten aanklopte om openlijke samenkomsten toe te staan van lutheranen. Hij kreeg nul op het rekest. De lutherse godsdienstbeoefening moest maar in het geheim plaatsvinden – waarbij Gedeputeerde Staten dan wél een oogje zouden dichtknijpen. ,,Daarom hielden de lutheranen in de stad huissamenkomsten aan het Zaailand. Waar precies is niet meer te achterhalen.’’

In 1680 vonden de lutherse gelovigen dat het genoeg was geweest. Ze bouwden een kerk, op de plek waar ook het tegenwoordige godshuis staat. Echter, die eerste kerk moest ,,steen voor steen’’ weer afgebroken worden op het gezag van de Leeuwarder magistraten.

Drie stromen

Toen greep de ambassadeur van Zweden in. Die stapte naar de Friese Staten en wist te bewerkstelligen dat er een zelfstandige lutherse gemeente gesticht mocht worden. Een jaar later was het zo ver, bij ‘resolutie van 22 juli 1681’. Voorwaarde: er mocht géén klok worden geluid en ze moesten maar beginnen in een particulier huis. De gemeente telde bij stichting drie- tot vierhonderd zielen. Op de fundamenten van de gesloopte kerk verrees daarom al snel een nieuwe kerk. Een groot gedenkbord van Jonkheer Andreas Möller, die de kerk betaalde, hangt nog altijd in de kerk. De weldoener ligt er ook begraven.

Lutheranen kwamen via drie stromen naar Leeuwarden. ,,De eerste was de zuidelijke route. Via Antwerpen naar Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn, Edam en Harlingen. Dit waren veel mensen die iets met de handel en zeevaart hadden”, aldus Pellenbarg. Veel lutheranen verlieten Antwerpen tijdens de Spaanse Oorlog en streken toen neer in de welvarende Nederlanden van de zeventiende en achttiende eeuw. ,,De andere herkomstplaats was oostelijk, uit Duitsland. Veel vakwerklieden en koopmannen. Nog altijd herinneren veel namen in de gemeente daaraan, zoals bijvoorbeeld Stöcker, Maurer en Schreuder.”

Men reisde veelal via bekende routes. Beroemd waren in dit verband de Hessenwegen (zie kader) die door inwoners van de deelstaat Hessen als route op weg naar een nieuw land werden gekozen. De derde groep van Lutheranen kwam uit Scandinavië (Denemarken, Zweden, Noorwegen). ,,Die studeerden hier aan de Universiteit van Franeker, die toen in Europa bekend stond als gerenommeerd. Die lutherse studenten vonden het ook heel belangrijk dat er een eigen gemeente zou komen.”

Verwondering

Wie de huidige kerk (uit 1774) aan de Nieuwe Oosterstraat binnenstapt, ziet hier eeuwen geschiedenis liggen. Ds. Jan van Twist (67), tot twee jaar geleden hier predikant, krijgt dat ook vaak te horen. De verwondering over de verscholen kerk in het stadscentrum. ,,Dan zeggen mensen: ‘Ik loop hier bijna iedere dag langs, maar ik heb nooit geweten dat hier een kerk was!’”

Het Lutherjaar, waarin herdacht wordt dat vijfhonderd jaar geleden een beslissende aanzet gegeven werd tot de Reformatie, biedt de Leeuwarder gemeente nieuwe kansen om naar buiten te treden. Op 31 oktober jl. hield Van Twist bijvoorbeeld een lezing over het onderwerp Luther en Europa. ,,De invloed van Luther is vele malen groter dan mensen beseffen, niet alleen op het terrein van de kerk, maar ook van goed onderwijs, democratie en het bevorderen van de gelijkheid tussen alle mensen.”

De predikant merkt dat het eigen geluid van de lutheranen weer meer gehoord mag worden. Sinds de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 vorm kreeg door de fusie van gereformeerden, hervormden en lutheranen dreigden lutheranen wat ‘weggemoffeld’ te worden in dat grote geheel. Door het Reformatiejaar zie je het tegenovergestelde gebeuren. Er wordt weer met een zekere fierheid over het lutheranisme gesproken. Mede door Margriet Gosker, die als kwartiermaker het Reformatiejaar in het hele land aanjaagt, vult Pellenbarg aan.

Ontmoetingsplek

Van Twist meent dat het duidelijke verschil met Friese PKN-gemeenten (van hervormde en gereformeerde achtergrond) toch de wijze is waarop het kerk-zijn in Leeuwarden wordt beleefd. ,,In veel dorpen en steden heb je ‘de kerk, de school en de sportvereniging’. Daar centreert alles zich en treffen mensen elkaar – soms bijna dagelijks. In Leeuwarden is de Lutherse gemeente er voor heel de provincie en daarmee wordt de kerk meer dé ontmoetingsplek.” Dat maakt dat er ,,een gevoel van verbondenheid” is. De kerk voelt voor sommigen als een huiskamer waarwaar je zo even kunt binnenlopen. De provincie is opgedeeld in vier kringen: Stiens (Leeuwarden), Drachten, Harlingen en Zuidwest, waar gemeenteleden elkaar ook treffen. Twee keer per jaar krijgt ieder ouder gemeentelid (van boven de zeventig) een bezoek met een bloemetje. Zo wordt ook veel ’wel en wee’ gedeeld.

Het aantal leden in Leeuwarden is ongeveer tweehonderd. Nico Pellenbarg: ,,Een derde van hen is boven de zeventig jaar. Het gemiddeld kerkbezoek ligt tussen de 25 en dertig bij gewone diensten.” Kinderen en tieners zijn er wel, maar die zijn, zodra ze ouder worden ,,moeilijk vast te houden’’.

Dat de kerkdienst op zondag om 10.00 uur begint is voor sommige ouderen ook een te vroeg tijdstip, zegt ds. Van Twist. ,,Daarom hebben wij ook leden, bijvoorbeeld in Workum, die naar de plaatselijke PKN-gemeente gaan, maar wel bij ons staan ingeschreven.”

Wim Maurer vindt dat hoe relatief klein de groep van Friese Lutheranen ook mag zijn – of worden – de inzet moet zijn om als zelfstandige kerk door te gaan. ,,We zijn niet een rijke kerk. We moeten het doen met de liquide middelen die we hebben. We mogen ook maar voor 30 procent een nieuwe predikant beroepen. Wat je wel ziet is dat de betrokkenheid groot is. Als er ergens geld voor moet komen, dan wordt dat opgebracht met elkaar.”

Vrolijke lichtheid

Muziek is belangrijk in de kerkdiensten en het gemeente-zijn. ,,We hebben twee organisten die allebei aan het conservatorium gestudeerd hebben: Afke Burghgraef en Catherine de Vries. Als je het Lutherlied Een vaste burcht is onze God hoort in sommige kerken, dan denk je: kom eens bij ons. Dan hoor je pas écht hoe dat gespeeld moet worden”, aldus Maurer. Leeuwarden kent sinds 1909 een Luthers kerkkoor met zo’n vijftien leden, vertelt Pellenbarg; hij is er zelf een van.

Ds. Van Twist, oorspronkelijk van hervormde huize, merkte al gauw dat het gemoedsleven van de lutheraan anders is. ,,Er is altijd een vrolijke lichtheid. Wat er ook gebeurt in het leven, je weet dat je door Gods genade elke dag weer verder kan en mag.” Dus een boodschap van hoop – in plaats van neerslachtigheid over secularisatie en zorgen om de (kerkelijke) toekomst.

Nee, er zijn genoeg kansen om je te positief te presenteren. ,,Daarom sluiten we ook altijd aan bij activiteiten van de winkeliersvereniging van de Nieuwe Oosterstraat. Bijvoorbeeld met een boekenmarkt. Toen vorig jaar de nieuwe parkeergarage tegenover ons gebouw geopend werd, was hier de receptie”, zegt Pellenbarg.

Delen

Het mooist zouden ze het vinden om als Lutherse gemeente in Leeuwarden een predikant met een andere Friese kerkelijke gemeente te delen. ,,Wij denken dat dat wel mogelijk moet zijn. Alleen moet er dan een match zijn. Het hoeft wat ons betreft niet eens een lutheraan te zijn”, zegt Pellenbarg.

De kerstdagen zijn net achter de rug en de lutherse gemeente maakt zich op voor een bijzondere tijd. Er zijn voorlopig voor het laatst diensten geweest in de kerkzaal, want die wordt geheel gerestaureerd vanaf de jaarwisseling. In die tijd wordt gekerkt in de bovenzaal. Bedoeling is dat de kerk voor Pasen weer klaar is. ,,Dat willen we graag, want dan is The Passion en mogelijk willen we daar bij aanhaken.” Ook Culturele Hoofdstad 2018 staat al in de agenda. Met het initiatief Bjusterbaarlik Ferskaat, waarbij kerken en andere religies zich in de stad gezamenlijk willen presenteren.

Apart netwerk van Hessenwegen

Er waren meerdere Hessenwegen die vanuit Duitsland (voornamelijk Hessen) naar het westen liepen, met als eindpunt Utrecht of Amersfoort. De karren die de Duitsers gebruikten hadden bredere assen dan hier te lande gangbaar was, waardoor die karren moeilijk gebruik konden maken van de Nederlandse karrenwegen, ze pasten niet in het spoor. De Hessenwegen vormden daarom een apart netwerk, naast de bestaande wegenstructuur, en veelal buiten de bestaande steden om. Soms ook met aparte pleisterplaatsen, zoals herberg ‘De Woeste Hoeve’ op de Veluwe. Barneveld was een knooppunt van Hessenwegen.

Een noordelijke Hessenweg liep via Groningen over Kollum naar Leeuwarden. Niet alle Duitse immigranten kwamen overigens uit Hessen, er waren ook velen uit Waldeck, Ost- Friesland en Westfalen.