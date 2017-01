Kerry leest op de valreep Israël ongezouten de les

Achtergrond

Niek van der Molen

In een anderhalf uur durende en bij vlagen emotionele toespraak, liet de Amerikaanse vertrekkende minister van Buitenlandse Zaken John Kerry woensdag het achterste van zijn tong zien. De persconferentie ging officieel over het Midden-Oostenbeleid van de VS, maar Kerry leverde vooral ongezouten kritiek op Israël.

Na vier jaren vruchteloze diplomatie vond Kerry het tijd lucht te geven aan zijn opgekropte woede en frustratie. De kern van zijn boodschap was dat het mislukken van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen is te wijten aan het Israëlische nederzettingenbeleid. Dat was tegen het zere been van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, toch al niet de grootste vriend van Kerry en president Barack Obama.

Het belerende vingertje van Kerry wekte grote irritatie op bij Netanyahu die de redevoering eenzijdig en vooringenomen noemde. De Israëlische regeringsleider vergeleek de speech met de goedgekeurde resolutie van de VN-Veiligheidsraad tegen het Israëlische nederzettingenbeleid, ,,waartoe Kerry de Verenigde Naties heeft aangespoord”. Door vorige week vrijdag geen veto tegen de resolutie uit te spreken, brak Obama met het decennia oude beleid van Washington om Israël bij de Verenigde Naties uit de wind te houden. Vijf jaar geleden liet Obama dezelfde resolutie nog vetoën. Na acht jaar lang zich te hebben uitgesloofd om het vredesproces op gang te krijgen, vond Obama het in zijn nadagen als president tijd worden Netanyahu voor het oog van de wereld een symbolische klap in het gezicht te geven.

In Kerry’s speech over het Midden-Oosten werden Iran en Hezbollah allebei één keer genoemd; Hamas vier maal en terrorisme zeven keer. Terwijl werden ‘bezetting’ en ‘nederzettingen’ respectievelijk veertien en 42 keer genoemd. Netanyahu vindt het onbegrijpelijk dat terwijl het hele Midden-Oosten in brand staat, de VS zich keert tegen vriend en bondgenoot Israël, de enige democratie in de regio.

Vooringenomenheid

Volgens Israël getuigt dit niet alleen van onevenwichtigheid, maar ook van vooringenomenheid. En het zou gaan om een wraakactie, want als Washington de Israëlische nederzettingenpolitiek werkelijk zo diep afkeurt, dan was Israël toch eerder aangepakt?

Netanyahu, die Obama toch al bijna als geschiedenis beschouwt, kan niet wachten tot 20 januari als Trump aantreedt, die anders dan Obama als een ware vriend van Israël wordt gezien. Trump twitterde al – in een handreiking naar Israël en een dreigement aan de VN – dat er een einde moet worden gemaakt aan de ,,minachting en respectloosheid” waarmee Israël wordt behandeld. Maar ook Trump kan de VN-resolutie niet terugdraaien waarmee Obama vlak voor zijn aftreden zijn opvolger voor een voldongen feit heeft geplaatst.