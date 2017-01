In de kerk is de voorganger een dienaar

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze eerste keer aandacht voor het ambt.

Maarten Luther (1483-1546) had een duidelijke visie op het ambt. Dat blijkt uit een van zijn preken:

‘Hoewel wij allen priesters zijn, toch kunnen en mogen wij niet allen preken, of leren of voorgaan. Uit de hele gemeente moeten wij enkelen uitkiezen aan wie dat ambt wordt toevertrouwd. En wie nu dat ambt heeft, die is geen priester vanwege het ambt (zoals alle anderen), maar een dienaar van allen. En zodra hij niet meer preken kan of wil, dan treedt hij weer terug in de gemeente en geeft zijn ambt aan iemand anders en is weer een gewoon christen. Kijk, op die manier moeten wij het predikambt of dienstambt onderscheiden van het priesterambt van alle gedoopte christenen. Zulk een ambt is namelijk niet meer dan een publieke dienst die iemand toevertrouwd wordt door de gemeente waarin alle priesters zijn.’

(Preek 9-6-1535: WA 41, 210, 14-25 – Duits)

Geen verschil

Luther was ervan overtuigd dat elke samenleving en elke bijeenkomst een orde nodig heeft. Een structuur waarin sommigen de leiding nemen en vanwege hun ambt geëerbiedigd worden, terwijl anderen ‘het gewone volk’ zijn.

Het bijzondere van de kerk daarin is dat er geen verschil in heiligheid of volmacht is tussen enerzijds de voorgangers of priesters en anderzijds alle andere mensen, de zogeheten leken. Allen zijn immers door de doop priesters en allen hebben daarmee dezelfde status – alsof we het in de kerk over status moeten hebben. Daarom ook is een voorganger of predikant volgens Luther slechts voorganger of predikant zolang hij die functie kan, wil en mag vervullen.

Daar komt nog iets bij. In de kerk is de voorganger dienaar. De voorganger regeert niet – daarvan wordt slechts gesproken als het over wereldlijke zaken gaat – de voorganger verleent een dienst. En hij mag dan wel een dienaar zijn van Christus en van het Woord, maar hij representeert Christus niet, net zomin als het Woord. Als dienaar van Christus is de voorganger in eerste instantie namelijk een dienaar van de gelovige.

Evangelie en sacramenten

Hoe kan de voorganger die ten dienste zijn? De voorganger behoort de gewone (boetvaardige) gelovige datgene te geven waarop deze vanwege Christus recht heeft: het evangelie en de sacramenten, en daarin het woord van vergeving.

De gelovige maakt het evangelie namelijk pas tot evangelie, en het sacrament tot sacrament. Ten behoeve van de gelovige is het evangelie gegeven, en voor hem is het sacrament ingesteld. Pas in de mens worden het evangelie en de sacramenten heilzame realiteit, als deze gelooft dat hem daarin vergeving van schuld en een nieuw begin worden toegezegd.

Markus Matthias is hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het eerste deel uit een reeks van kernteksten van Luther.