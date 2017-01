Het scheren langs de dood van Wim Jansen

Dick Vos

De dood fascineert hem al jaren. Op verschillende manieren kreeg hij er van dichtbij mee te maken, maar nooit zo intens als vorig jaar, na een tweede hartinfarct. Wim Jansen, emeritus predikant in Vlissingen, verwerkte zijn ervaringen van verzet en berusting in korte, beeldende gedichten. Hij weet nu: als ik val, val ik in jou – duizelingwekkend zacht.

Zijn vader overleed toen Wim Jansen (1950) nog vrij jong was – een twintiger. Dat had grote impact op hem en het was vooral heel dubbel. Het verdriet was groot, maar tegelijkertijd overkwam hem een gevoel van grote rust. Het gebeuren verstilde hem en het gaf een besef: het is goed zo. Zelf noemt hij het ‘een ervaring van gene zijde’. Iets deed hem beseffen dat het na de dood niet afgelopen is; het was een ervaring van verbinding.

Als predikant kreeg Jansen met enige regelmaat te maken met de dood, maar ook persoonlijk. Op zijn drieënvijftigste kreeg hij een hartinfarct, en zes jaar geleden verongelukte zijn beste vriend. Eind mei 2015 kreeg Jansen een tweede infarct, die zowel fysiek als psychisch ingrijpender was dan de eerste. Tot in november moest hij revalideren. Een van de manieren om zijn ervaringen te verwerken was het schrijven van gedichten.

,,De dood is me altijd blijven boeien. Je zou het een soort zuchten naar de eeuwigheid kunnen noemen. En op een vreemde manier heb ik me er ook altijd bij thuis gevoeld”, vertelt Jansen. ,,Niemand wil dood natuurlijk, maar uiteindelijk ga je er toch naartoe. Je hoort er op de een of andere manier toch thuis – heel dubbel. Doodsverlangen zie ik als een natuurlijk menselijk gegeven. Op een gegeven ogenblik krijg je zoiets van: het is wel goed zo. Om aan te sluiten bij het hedendaagse gesprek: het is voltooid. Het hoeft dan niet eens om negatieve overwegingen vanuit lijden te gaan. En ook niet iets wat mensen daadwerkelijk willen omzetten in een daad. Het is meer iets van: als het komt, dan komt het. En áls het komt, dan is het goed. Dan kom ik thuis – dat gevoel.

Graankorrel

Maar eigenlijk moet je vóór je biologische dood er geestelijk al iets van ondergaan hebben. Het is de bedoeling dat ons ik sterft, maar dat betekent niet dat dat ik niet belangrijk is. Dat ik moet eerst de gelegenheid hebben gehad om te groeien en vol te worden – vergelijk het met het beeld van die graankorrel in de Bijbel. Tegelijk is het ook de bestemming van die graankorrel om zich uiteindelijk te geven.

Wat de dood is? Ik weet het niet. Maar ik denk niet dat alles gewoon doorgaat zoals we hier gewend zijn, zij het dan ergens anders – zoals in sommige voorstellingen van de hemel. We weten het gewoon niet. Er is sprake van een transformatie en er komt iets nieuws. Ik weet alleen dat ik opga in God – meer kan ik er niet van zeggen. En voor mensen die moeite hebben met het woord God, durf ik met net zoveel overtuiging te zeggen: opgaan in het universum of in de liefde.

Of zoals Spinoza stelt: ik ben een stukje God. Het ik zoals we dat kennen, is dan een tijdelijke verschijningsvorm, die straks weer weggaat. Voor ons lijkt dat misschien een enorme breuk, maar in het licht van de eeuwigheid stelt het niet veel voor. De vorm verandert, maar het leven, de liefde gaat door. Die verandering in vorm is iets van een ontwaken: je ontwaakt in God.”

Dat lichaam

In mei 2015 kreeg Jansen een tweede hartinfarct. De behandeling en het herstel ervan verliepen niet zo voorspoedig als twaalf jaar eerder. In het ziekenhuis kon hij niet direct volledig geholpen worden en medicijnen bleken bijverschijnselen te veroorzaken.

,,Dat alles bij elkaar was wat me nekte. Dit lichaam is niet meer te vertrouwen, dacht ik. En tijdens de tweede dotterbehandeling ging het ook nog eens behoorlijk mis. M’n bloeddruk steeg en m’n hartslag liep op – dat voelde ik ook – en je hoort de lichte paniek om je heen, want je bent bij bewustzijn. Dat is niet te beschrijven: zo’n einde-oefeninggevoel. En van tevoren had ik het al zo benauwd, want de angst zat er diep in die twee weken… Maar goed, ze kregen dat onder controle op de een of andere manier.

Ik heb altijd gezegd: ik heb een goed leven gehad en ik hoef geen honderd te worden. Ik hoop nog van m’n pensioen te genieten, maar als het klaar is moet ik niet mopperen. Ik heb alles eruit gehaald en er zijn zat mensen die veel jonger gaan. Maar dat kun je geestelijk stellen, je lichaam blijkt dan een zelfstandig ding te zijn met een eigen wil. En dat lichaam wil leven. Er gebeurde van alles waar ik eigenlijk geen controle over had en dat was ook beangstigend. Ik durfde niet meer alleen naar de boulevard omdat ik dan die hoge trap op moest en ieder afwijkend klopje van m’n hart voelde ik.

Eigenlijk vond ik dat wel een tegenvaller: dat je lichaam gewoon z’n eigen gang gaat. Ik zou volgens mij toch niet zó bang hoeven reageren? Maar m’n lichaam deed dat gewoon. Alsof je los bent van dat lichaam: dat ding dat wil leven en overleven. Hoewel je op een bepaalde manier zelf trouwens ook nog wel even verder wilt – je wilt je kleinkinderen nog wat groter zien worden bijvoorbeeld. Zo makkelijk is loslaten en heengaan nu ook weer niet.”

Godservaring

,,Pas een paar weken later begon het goed tot me door te dringen wat ik allemaal had meegemaakt. Ik werd heel emotioneel, en kon zomaar ineens vanuit het niets gaan huilen. M’n geest ging alle kanten op. Maar behalve al die emoties, kreeg ik ook een heel sterke godservaring. Ik noem het wel eens een bijna-doodervaring met terugwerkende kracht. Eerder was er schrik en angst en paniek, toen kwam ook een gevoel van rust en nabijheid van God. In een mengeling van onzekerheid en angst. Verdriet trouwens ook, want je neemt afscheid van je gezondheid en van onbevangenheid: omdat je niet meer kunt vertrouwen op je lichaam. Dat moet je allemaal loslaten.

Maar op een gegeven ogenblik ervoer ik dezelfde rust die ik ook had leren kennen toen m’n vader overleed. Toen ervoer ik ook twee kanten: enerzijds verdriet en angst, anderzijds een enorme rust. Een diepe rust dat dingen thuiskomen in God en dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Dat klinkt misschien vroom en clichématig, maar ik kan er moeilijk andere woorden voor vinden. Daarbij het besef dat de doden om ons heen zijn – ze zijn niet weg.

Dat dubbele zit in veel van m’n gedichten. Bijvoorbeeld in De zomer van 2015

Jij sloot me in en alle straten liepen dood.

Jij was de nauwe steeg die ruimte bood.

Ik kon geen kant uit in die tijd, maar in God, of in wat ik God noem, is er wél ruimte. ‘Jij’, dat is God meestal in mijn gedichten.

De overkant

,,Het is een heel nare zomer geweest. Maar… ik had het niet willen missen. Durf ik dat te zeggen? Ja, dat durf ik te zeggen. Maar het is wel pittig geweest. Eerlijk is eerlijk: ik heb zwarte sneeuw gezien. Het voelde zoals in het allereerste gedicht in m’n bundel: Transformatie.

Ik zwierf

langs de rivier de Styx

belaagd door duizend goden.

Dat was wel het gevoel ja: belaagd door goden van angst, van onzekerheid…

ik stierf er duizend doden.

Ik zou naar de overkant gaan. Maar er waren ook de momenten waarop ik zag:

hoe groen

en bloesemrijk zijn oevers waren

Die laatste kant was er ook. De ervaring van Psalm 23, zou je kunnen zeggen. Je gaat op in het licht – in God. Dat je dat weet betekent niet dat je tijdens het leven geen moeilijke momenten meer zult hebben, maar uiteindelijk is er het besef dat de stille wateren, de grazige weiden, nabij zijn. Ik mag gaan zitten.

Dat besef is sterker geworden vorig jaar. Het was er altijd al, maar het is enorm verdiept. Ik kan me druk maken om van alles en nog wat – en zodra je je beter gaat voelen, begint dat gewoon weer met dat soort valkuilen, of je wilt of niet – maar dat diepe besef is gebleven. Ik kan me nu veel makkelijker tot de orde roepen: ga jij eens even zitten en bedenk waar het ook alweer om ging. De rust in dat ene – noem het dan maar God. Als ik nu nog wel eens pieker, dan is het: waar moet ik heen? Daar moet ik heen! Naar dat stiltepunt, dat oog in de orkaan.

Alleen in jou

verzinkend

vinden mijn voeten tastend

het koord

waarop ik dans.

Je beweegt naar beneden en zoekt houvast, en dan: ja… dan sta je op een koord. En dat is God. Het is niet breed, maar dat geeft je balans. Het is meer dan een ‘zien soms even’, want het is iets wat altijd bij me is. Het is koorddansen, maar dat koord waarop ik dans zal nooit weg zijn. Ik zal het altijd kunnen terugvinden – dat besef is wel heel sterk.

Overgave

Ik geloof niet dat er een meneer in het heelal zit. Maar als ik de stilte inga voor God, voel ik me getroost en gekend. Zo werkt het. Je kunt niet zomaar zeggen: het zit zo en zo in elkaar. Maar op het moment dat jij je overgeeft, dan voel je je geborgen en is het niettemin een werkelijkheid. Ook al heb je moeite met het woord God, ook al noem je het geen God, je bent gezien en gekend in het universum. Als je je dat probeert voor te stellen, schiet je altijd tekort. Maar ga gewoon die stilte in; geef je over, en dan merk je het vanzelf.

Het is een beetje naar Blaise Pascal: je kunt God rationeel niet op een rijtje krijgen. Maar stap gewoon een kerk binnen, steek een kaars aan en zie wat het met je doet. Dat is ook wat ik in preken probeer duidelijk te maken. Psalm 139, daar raakt het ook aan: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken…’

Curriculum vitae

De Zeeuwse Wim Jansen (50) ging naast zijn baan in het onderwijs theologie studeren. Als predikant stond hij in Veere, Enschede, de Zak van Zuid-Beveland en Brouwershaven en bleef daarbij deels werken als docent aan de Hogeschool Zeeland. In de jaren voor zijn emeritaat in 2015 was hij predikant van de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en Vrijzinnig Hervormden in Delft.

Jansen is columnist van nieuwwij.nl. Daarnaast publiceerde hij onder meer Waar ben je nu?Over de dood van onze dierbaren (2011) en Dominee zoekt God (2015). In Zingen aan de Styx (Skandalon 2016) verwerkte hij zijn ervaringen met de nabije dood na zijn tweede hartinfarct.