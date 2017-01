De gast heeft een andere bestemming

Lútsen Kooistra

De wens: een gelukkig nieuwjaar, heeft dit jaar een bijzondere klank. We wensen het toe aan onze naasten en vrienden, en op de achtergrond staan al die mensen in de wereld die in nood zijn: op de vlucht, in oorlog, vastgehouden, bedreigd, verweesd of honger tot de dood er op volgt. Het leed in de wereld voltrekt zich, onze goede wensen stoppen het niet. De wens voor het geluk in 2017 lijkt al die mensen voor wie het leven een soms bijna niet te dragen last is, af te zonderen en misschien wel uit te sluiten. De wens voor het eigen geluk lijkt egoïstisch in deze periode waarin de zware schaduwen van dood en van de dreiging het leven van zo veel onbekende mensen in de wereld in het donker plaatsen.

Tegelijk zijn er onder ons ook velen die zich over zichzelf en/of hun naasten zorgen maken over het nieuwe jaar: zal de ziekte toch de overhand krijgen? Zal ik het leven aan kunnen, of: zal ik overeind blijven nu daar de lege plek is?

De tijd is zwaar, zelfs zwaarder dan anders, zo voelt het. Er waren eerder zware perioden die in zeker opzicht gelijkenis vertonen met de omstandigheden nu. De dertigjarige oorlog (1618-1648) in de Duitse landen was zo’n periode. Oorlogen, honger, epidemieën, wreedheden en armoede bepaalden het lot van honderdduizenden mensen.

Een van hen was de predikant/dichter Paul Gerhardt (1607-1676). Hij leed net als veel tijdgenoten een zwaar leven, getekend door ziekte, dood en armoede. Van hem verscheen in 1666 een lied: ‘Ik ben een gast op aarde’ naar aanleiding van psalm 119. Daarin mediteert hij over het leven van de mens als een leven van lijden. Is de dood dan niet te verkiezen? Vooral in het besef van een thuis, na de dood: ‘daar is de vreemdlingschap vergeten / en wij, wij zijn in het vaderland’ (Gezang 291). Er zijn voorbeelden hoe het verlangen naar de hemel voortkomt uit wereldmijding en/of de wens om dood te zijn. Niet zo bij Gerhardt. Hij heeft liefst veertien coupletten nodig voor zijn gedachten over leven en dood. Hij meet de ellende uit die hij om zich heen heeft gezien en aan den lijve heeft ervaren. En hij haalt God er direct bij. Niet als veroorzaker van het leed, maar als onbetwijfelbare werkelijkheid. De tegenstelling: de aarde, waar hij zich een gast en een vreemdeling voelt, en de hemel als thuis, blijft bestaan. Gerhardt weet zich genoodzaakt het leven te lijden en: mede te lijden. En alles wat hij nu moet doorstaan, zijn stappen op de weg naar het vaderland. Om die weg te kunnen gaan, heeft hij God en diens beloften nodig.

Gelatenheid

Gerhardt lost het probleem van het lijden in de wereld niet op. Hij bevindt zich erin, het lijden van de mens is een omstandigheid. De verandering komt als de mens sterft. Dan legt hij alles af, ook het gast-zijn, het vreemdelingschap. Dat is de gelatenheid – het verlaten op God, zonder enig toedoen van de mens aan zijn situatie.

De overwegingen van Gerhardt bieden geen oplossing voor de zwaarte van de tijd. Wel kunnen ze helpen om de moeilijke weg waarop we ons bevinden en die voor ons ligt, te gaan: alle stappen op de levensweg leiden naar ‘thuis.’

Dat te zien, is een geluk in het nieuwe jaar. Dat kunnen we elkaar toewensen. Dat geluk is het perspectief dat ook kan worden toe gebeden aan iedereen die lijdt, dichtbij en veraf.