2017 wordt een spannend en onvoorspelbaar verkiezingsjaar

Achtergrond

Henk van der Laan

2017 wordt een belangrijke politiek jaar voor Nederland. Na vier jaar en zes maanden kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Verandert alles of blijft alles zoals het altijd was?

In juni 2012 leek het onvermijdelijk: VVD en SP zouden vechten om wie drie maanden later de grootste partij zou worden. In peilingen stond de VVD op ongeveer tien zetels verlies en de SP op circa tien zetels winst. Allebei net iets boven de dertig.

Maar in de drie maanden die volgden, veranderde de kiezersgunst toch. Uiteindelijk werd de VVD op 12 september 2012 de grootste partij met 41 zetels en bleef de SP bij de vijftien zetels die de partij al had. Tweede partij werd de PvdA, met 38 zetels, vijftien meer dan de partij in juni werd toegedicht.

Zaten de peilingen ernaast? Nee, hoor. Alle andere partijen werden in juni 2012 allemaal redelijk goed ingeschat. Er was alleen wat gebeurd. SP-lijsttrekker Emile Roemer maakte een zwakke indruk in de verkiezingscampagne – die pas na de zomervakantie losbarstte. De nieuwe PvdA-leider Diederik Samsom was juist ijzersterk in de debatten. Alle teleurgestelde PvdA-kiezers die eerst nog SP overwogen, keerden daarom op hun schreden terug.

Dynamiek

Dit is interessant in het licht van de komende campagne. Want soms lijken we de verkiezingen al over te kunnen slaan. VVD en PVV strijden immers om de titel ‘grootste partij’, dan komt er een clubje middelgrote partijen van tussen vijftien en twintig zetels (CDA, D66, GroenLinks en SP) en de PvdA wordt keihard afgestraft voor de regeringsdeelname. Tenminste, dat is de consensus.

Dat kan op de avond van 15 maart toch heel anders worden. Het zijn nog 75 dagen tot de verkiezingen en in 75 dagen kan er in de politiek veel gebeuren. De verkiezingscampagne, die zo half januari echt los gaat komen, gaat een geheel eigen dynamiek creëren. Wie houdt zich staande en wie valt er tegen? En wat ook belangrijk is, is dat veel traditionele kiezers tegen opiniemakers radicaler durven te zijn, maar in het stemhokje toch hun vertrouwde partij weer steunen. Er is ook zoiets als de ‘gordijnbonus’, dat radicalere kiezers die een controversiële keuze willen maken (lees: de PVV) dat niet tegen een peiler willen of durven zeggen. Er zijn ook groepen, zoals jongeren of minderheden, die moeilijk peilbaar zijn waardoor hun keuze niet in de opiniepeilingen doorklinkt.

En als laatste is er het ‘bandwagon-effect’, de theorie dat mensen gedurende de campagne toch liever de kant kiezen van een politicus die succesvol is. Dit lijkt aan te sluiten bij de strategische kiezer, de kiezer die eigenlijk op een andere partij wil stemmen, maar om te zorgen dat links of rechts wint toch maar op een grotere linkse of rechtse partij stemt.

Al deze effecten zorgen ervoor dat de uitslag straks toch heel anders kan worden dan we de afgelopen vier jaren allemaal dachten of voorspelden.

Campagnestand

De spanning voor deze uitslag is al een tijdje voelbaar. Politiek Den Haag staat al een paar maanden in de campagnestand: de kandidatenlijsten zijn opgesteld, de verkiezingsprogramma’s geschreven, VVD en PvdA hebben mentaal al afscheid genomen van het kabinet én het kabinetsbeleid en de eerste afsplitsing (Denk) heeft al een afsplitsing (Artikel 1).

De grote vraag is natuurlijk wat de uitslag van de PVV gaat worden en of de partij zich hiermee onpasseerbaar maakt voor een nieuw kabinet. Wat dat betreft lijkt dit verkiezingsjaar wel op 2002. Ook toen hadden VVD en PvdA vier jaar met elkaar geregeerd, was het politieke debat sterk technocratisch geworden en was er een populistische uitdager die de gevestigde orde zou opschudden. Met dit verschil dat Pim Fortuyn van buiten kwam en dat Geert Wilders al sinds 1998 lid van de Tweede Kamer is. De spanning over Wilders is wel hetzelfde als over Fortuyn destijds: lukt het hem of niet?

Tot die tijd blijft iedereen met een schuin oog naar peilingen kijken. Geloof de politici die zeggen ,,peilingen zijn palingen” niet. Iedereen – politicus, journalist en kiezer – is gewoon te benieuwd naar de uitslag. En zo slecht waren de peilingen de vorige keer ook weer niet. Want de dag voor de verkiezingen van 2012 zat geen enkele peiling er echt faliekant naast.

Wat wel zeker is: het wordt een spannend jaar, met een onvoorspelbare verkiezingsuitslag en waarschijnlijk een moeilijke en lange formatie. En als het goed is een nieuw regering.