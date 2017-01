2017? Het jaar van de snelkookpan

Lodewijk Born

2016 ligt bijna achter ons, en 2017 staat voor de deur. Wat bracht het afgelopen jaar en hoe wordt er vooruit gekeken? Vandaag: Laetitia van der Lans (51), theoloog en ondernemer. Ze is eigenaar van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie in Deventer.

Wat voor woord of begrip zou u aan dit jaar verbinden als u een typering moet geven? En waarom?

,,Het jaar van de selfie-gekte. Het lijkt wel of de wereld steeds meer bekeken wordt vanuit een omgekeerde camera waarbij ‘ik’ het middelpunt van alles lijkt. De selfie, als teken van de tijd waarbij de ander op de achtergrond of zelfs buiten beeld verdwijnt. Als volwassenen kun je hierin duidelijk een eigen keuze maken waarbij je je leven heel bewust wel op de ander en de Ander richt. Maar dat kinderen opgroeien in een cultuur waarbij de selfie de norm lijkt, vind ik een verschraling van de samenleving.”

Wat vond u de belangrijkste gebeurtenis in het afgelopen jaar als het gaat om het wereldgebeuren?

,,Op 19 maart van dit jaar verscheen het document waarin paus Franciscus zijn visie uiteenzet op het christelijke gezin en een nieuwe pastorale benadering voor relaties voorstelt. Hieraan vooraf ging de gezinssynode. De titel van het document is Amoris Laetitia, dat betekent de vreugde van de liefde. Het is een kalm maar indringend geluid van paus Franciscus naast al het kwade dat schreeuwt in onze wereld. We hebben zo’n behoefte aan mensen als paus Franciscus die zeggen waar het op staat in de kerk en in de wereld en die een podium hebben waardoor er naar hen geluisterd wordt. Dat mijn eigen naam terugkomt in de titel maakte me oprecht blij. Ik bewonder deze paus zeer en ben zo dankbaar voor zijn pontificaat. Dit pleidooi voor een barmhartige omgang met elkaar, niet voor niets in het Jaar van de Barmhartigheid, zie ik als een geschenk aan de wereld maar stiekem ook als een persoonlijk cadeautje aan mij.”

En voor u persoonlijk?

,,In de eerste week van 2016 overleed mijn schoonmoeder, oma Coby voor onze kinderen, na een mooi en lang leven. Mijn man Marcel heeft nu geen ouders mee en daardoor ben ik me dit jaar sterker bewust geworden van het opschuiven van de generaties. Onze oudste slaagde voor haar eindexamen en begon aan een nieuwe opleiding en voordat we het weten zijn de kinderen straks uit huis. Aan het eind van het jaar verhuisden we met ons bedrijf naar een grotere werkplek zodat we door kunnen blijven groeien. Kortom, de panelen zijn aan het schuiven. ‘Later als ik groot ben’ is voorbij. We zijn geen jong gezin meer en geen startende ondernemers. Het is nu de tijd om van betekenis te zijn voor onze kinderen, ons personeel en voor de kerken waarvoor we werken. Zoals de band ‘Klein Orkest’ zong toen we nog jong waren ‘Later is allang begonnen’.”

Denkt u dat 2017 een jaar wordt waar we later nog over zullen spreken? En waarom?

,,Misschien wordt het wel het jaar van de snelkookpan. De hele wereld is letterlijk in beweging. Miljoenen zijn op de vlucht en dat zal in het komende jaar nog meer consequenties hebben op wereldniveau en ook in onze levens. Het komt er meer dan ooit op aan hoe we met elkaar omgaan, of we elkaar echt willen zien en horen en of het ons gaat lukken om op tijd wat druk van de ketel af te halen.”

Wat voor bijzondere dingen staan er voor u zelf op stapel in 2017 op uw werkgebied?

,,We zien in ons werk een groeiend bewustzijn bij de kerken voor het belang van communicatie. Steeds meer kerken willen er serieus werk van maken om hun boodschap naar buiten toe te laten klinken. Daarin kunnen en willen we als De Zalige Zalm het komende jaar van betekenis zijn. Natuurlijk blijven we ook inspelen op de grote behoefte aan ondersteuning bij het vernieuwen van kerk- en parochiebladen. Ook daarbij ligt voor ons het beginpunt altijd bij de missie van een geloofsgemeenschap.”

U hebt in uw werk of privé de kans om iets te veranderen in het nieuwe jaar. Wat zou dat zijn?

,,De laatste jaren zijn we als gezin zoekend geweest naar een inspirerende kerkplek. Door allerlei veranderingen was er geen plek meer die ons werkelijk inspireert en waar het ook voor de kinderen goed is. Ik hoop van harte dat het ons lukt om een goed kerkelijk thuis te vinden in het nieuwe jaar. Een plek waar we wekelijks op adem en bij God kunnen komen.”

Maak de volgende zin af: in 2017 ga ik…

,,…géén selfie’s meer maken en eindelijk weer op vakantie naar Terschelling. Onze vakantietraditie hebben we nu twee jaar onderbroken voor andere bestemmingen maar we mistten de ontspannen sfeer en de prachtige stranden van Terschelling.”

Wat wenst u uw naasten (in brede zin) toe voor het komende jaar?

,,Ik wens iedereen de vreugde van de liefde, Amoris Laetitia. Een liefdevolle omgang met elkaar als zachte tegenkracht in een wereld op drift.”