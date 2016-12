Paus vergeet geen enkel wereldconflict met Kerst

De toespraken van paus Franciscus stonden met Kerst in het teken van twee belangrijke onderwerpen: de wereldvrede en het ongenoegen over het steeds commerciëler worden van Kerst.

In zijn jaarlijkse kersttoespraak voorafgaand aan het Urbi et Orbi, riep Franciscus zondag op tot wereldwijde vrede. ,, Alleen dan is er kans op een welvarender toekomst voor iedereen”, zei het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in zijn toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

,,Vrede voor de mannen en vrouwen in het gemartelde Syrië, waar te veel bloed heeft gevloeid”, zei de paus. Speciaal noemde hij de stad Aleppo, die de voorbije weken het toneel was van een van de wreedste veldslagen in de oorlog in Syrië. ,,Het is meer dan ooit dringend dat, met eerbiediging van het humanitair recht, bijstand en hulp geboden wordt aan de uitgeputte bevolking die zich nog altijd in een uitzichtloze situatie van groot lijden en ellende bevindt. Het wordt tijd dat de wapens definitief zwijgen en de internationale gemeenschap zich daadwerkelijk inzet om een onderhandelde oplossing te bereiken en het burgerlijk samenleven in dat land te herstellen.”

Verder noemde de kerkvorst het langlopende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hij sprak de wens uit dat ,,Israëli’s en Palestijnen de moed en de wil opbrengen een nieuwe bladzijde van de geschiedenis te schrijven, waarin haat en wraak plaats maken voor de wil om samen een toekomst op te bouwen van wederkerige verstandhouding en eensgezindheid.”

Niet ongenoemd

Ook de vele oorlogen in Afrika (Nigeria, Zuid-Soedan, Democratische Republiek Congo), ,,waar kinderen worden ingezet bij terroristische daden”, en de spanningen in Oost-Oekraïne en op het Koreaanse schiereiland benoemde de paus. Ook liet hij de vele ontheemden, vluchtelingen en migranten niet ongenoemd. De paus sloot zijn kersttoespraak zoals gebruikelijk af met de zegen ,,zalig kerstfeest” en de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en voor het land).

Op kerstavond liet de paus tijdens de traditionele mis zijn ongenoegen blijken dat Kerstmis tegenwoordig gegijzeld is door materialisme. Dat maakt velen blind voor de behoeften van de armen in de wereld. De kersttijd heeft volgens hem meer nederigheid nodig. Volgens de paus leven de mensen in een tijd ,,waarin de lichten van de commercie het licht van God in de schaduw stellen, als we ons alleen maar druk maken over geschenken, maar koud blijven voor wie gemarginaliseerd zijn”.

De veiligheidsmaatregelen rond de Sint Pieter waren hoog. Zo moesten de aanwezigen bij de nachtmis eerst veiligheidspoortjes passeren.