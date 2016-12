Onze democratie: karakterloos, smakeloos

Sytze Faber

Jesse Klaver, die zich graag spiegelt aan Kennedy en Obama, heeft zijn eerste butsen te pakken. Verwijderde zijn gerenommeerde fractiegenote Liesbeth van Tongeren van de kandidatenlijst. De leden vonden het maar niks en zetten haar op plek zes. Blauw oog voor Klaver.

Tegen zijn zin besloot het partijcongres van GroenLinks dat Rutte met zijn inlegvel bij het Oekraïne-verdrag voldoende tegemoet komt aan de bezwaren van de tegenstemmers bij het referendum. Nog een blauw oog voor hem.

Klavers kneuzingen vallen trouwens in het niet vergeleken bij wat SP-lijstrekker Roemer overkwam. Hij liep tegen een heuse revolte aan in de eigen fractie. Is niet meer te redden.

Achter de schermen beidde partij-icoon en despoot Jan Marijnissen zijn tijd. Eerst zorgde hij ervoor dat hij in 2008 werd opgevolgd door Agnes Kant. Iedereen kon zien dat dit voor haar wat hoog gegrepen was, Marijnissen niet?

Spelbederf

Na twee jaar was het al voorbij. Toen mocht Emile Roemer het proberen als tussenpaus. Niet bij machte ook maar een vlieg kwaad te doen. Vandaar die revolte. Jan Marijnissen heeft kloon Ron Meyer en dochter Lilian klaargestoomd om het roer in maart over te nemen. Het heeft dan weliswaar een paar verkiezingsnederlagen gekost, maar bij het vestigen van een partijdynastie mag er wat bloed vloeien.

PvdA-partijvoorzitter Spekman – rekbaar geweten plus een hazenhart – zag zichzelf als spelverdeler. Het werd spelbederf. Wilde verkiezingen om het lijsttrekkerschap, maar Samsom moest wel winnen. Zo werd Aboutaleb, de enige die de maarschalksstaf in de ransel had kunnen hebben, de pas afgesneden. Het werd zodoende een tenenkrommend tweekampje.

Asscher kon het alleen winnen door een karaktermoordje op Samsom. Kon er nog wel bij op zijn cv. Daar stonden al gefoezel met AOW-uitkeringen voor inwoners van door Israël bezette gebieden – horen we denk ik nog wel wat over – en een bruut optreden, dat leidde tot een fractieafsplitsing en de oprichting van de migrantenpartij Denk. Samen met nu zíjn secondant Spekman haalde hij nog even snel de bezem door de zittende fractie, die Samsom loyaal had gesteund. Serieuze functioneringsgesprekken? Heeft het duo kennelijk weinig mee.

Stemkastjes

Aan de andere kant van het politiek spectrum zijn de drie voorvechters van het Oekraïne-referendum (Baudet, Dijkgraaf en Roos) voor zichzelf begonnen als lijsttrekkers van drie nieuwe (extreem)rechtse partijtjes. Gelukzoekers.

Het meeste opzien baarde Dijkgraaf van GeenPeil. Hij wil zijn Kamerlidmaatschap degraderen tot een stemkastje. Precies stemmen zoals zijn aanhang bij meerderheid in peilingen zal aangeven.

Honend wezen Buma en Segers hem erop dat de grondwet voorschrijft dat Kamerleden zonder last dienen te stemmen. De pot en de ketel. Zelf gaan ze tegen hun eigen overtuiging in tegen het Oekraïne-verdrag stemmen omdat nog geen 20 procent van het totale electoraat dat hij het referendum deed. Zij geen (populistische) stemkastjes? Eerste Kamerleden van CDA en ChristenUnie lijken hun kop (en hun principes) er trouwens wel bij te willen houden.

Tenslotte koos het panel van Een Vandaag Wilders tot de politicus van de jaar. Twee van zijn recente wapenfeiten: het schofferen van de onafhankelijke rechterlijke macht, pijler van de rechtsstaat, en het na de aanslag in Berlijn de wereld insturen van een trucfoto van een onder het bloed zittende Angela Merkel. Onze democratie anno 2016: karakterloos, smakeloos.

