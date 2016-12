Islamitisch Nederland vraagt onderwijs imams

Dick Vos

De Vrije Universiteit en islamitisch Nederland gaan samen nieuw onderwijs voor imams ontwikkelen. De VU sluit daarmee aan bij de vraag uit het veld.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) willen een gestructureerd onderwijsaanbod voor imams in Nederland ontwikkelen. Dat maakte de VU onlangs bekend. Doel van dit aanbod is om zittende en aankomende imams aanvullende scholing te bieden die aansluit bij hun kennis en vaardigheden en ook bij hun functie binnen de islamitische geloofsgemeenschappen. Het aanbod zou kunnen bestaan uit scholing in maatschappelijke vraagstukken, maar ook uit taaltraining, geschiedenis en cultuur.

De vraag naar een dergelijk aanbod is opgekomen uit het veld, legt prof. Wim Janse uit, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid van de VU. Tijdens een eerste bijeenkomst in februari van dit jaar gaven de imams zelf aan dat ze onderwijs willen. ,,Er is behoefte aan nadere scholing en samen willen we in kaart brengen waar vraag naar is en hoe we kunnen aansluiten bij wat er al voorhanden is aan scholingsmogelijkheden in Nederland.”

Van het opstarten van een nieuwe opleiding binnen de VU is momenteel geen sprake, benadrukt Janse. ,,Het CMO gaat samen met ons onderwijs ontwikkelen waaraan behoefte is. Dat plan gaan we laten groeien – van onderaf.” In de loop van 2017-2018 zou het mogelijk moeten zijn om te komen tot een onderwijsaanbod voor zittende imams, aldus Janse.

De uitdaging daarin is om aan te sluiten bij de traditionele opleidingen die imams genoten hebben. Binnen de islam wordt kinderen van oudsher godsdienstonderwijs gegeven vanaf een jaar of vijf, zes – een soort catechisatie. Iemand die volwaardig imam wil worden, doorloopt dan vervolgopleidingen tot voorganger, eventueel ook op academische niveau, bijvoorbeeld aan de gezaghebbende Al-Azhar in Caïro. Het gaat dan al snel om een traject van een jaar of twaalf.

Roeping VU

Binnen de opleiding Religiewetenschappen biedt de VU al een bachelortraject Islam, er is een masteropleiding Islamitische theologie, een masteropleiding Islamitische geestelijke verzorging, en ook een post-master opleiding voor moskee-imams. De laatste opleiding is een ambtsopleiding op academisch niveau, zoals de VU die ook verzorgt voor onder meer boeddhisten, hindoes en oosters-orthodoxen. Om die ambtsopleiding te mogen volgen, is een masterdiploma nodig. Het aantal moslimtheologen dat na het behalen van een masterdiploma doorstroomt naar de moskee-imamopleiding is echter gering. Verder bestaat binnen de VU sinds 2005 het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT), een wetenschappelijk expertisecentrum dat zich op allerlei manieren bezighoudt met de plaats en functie van de islam in Nederland en Europa.

Volgens Janse behoort het van oudsher ook tot de maatschappelijke roeping van de VU om bij te dragen aan een vreedzame samenleving, waarin ruimte en respect is voor alle religieuze en seculiere levensovertuigingen.

Perspectief

Mede in reactie op de moord op Theo van Gogh in 2004 probeerde de overheid ruim tien jaar geleden middels subsidies opleidingen voor ‘polderimams’ op te laten starten. Door een opleiding aan Nederlandse instellingen zou de volgende generatie islamitische geestelijken beter geïntegreerd zijn, en ook zouden moskeebesturen geen imams meer uit het buitenland hoeven halen. De Hogeschool Inholland zette toen een imamopleiding op, de Universiteit Leiden een opleiding islamitische theologie, de VU investeerde onder meer in het Centrum voor Islamitische Theologie. Al in 2012 besloot Inholland de opleiding af te bouwen omdat er te weinig studenten op afkwamen, waardoor de opleiding relatief duur was. De Universiteit Leiden besloot dat in 2013 om vergelijkbare redenen.

Waarom denkt de VU dat de perspectieven nu beter zijn? ,,Het gaat ons momenteel niet zozeer om de aantallen, maar om de vraag uit het veld en om daarin samen te voorzien”, legt Janse uit. Daarop heeft hij goede hoop. ,,Bij het gesprek in februari waren er zo’n tachtig imams uit de breedte van de Nederlandse samenleving aanwezig en ongeveer twintig moskeebestuurders die graag met ons wilden praten.”

Het proces tien jaar geleden was volgens Janse te zeer top-down georganiseerd. ,,Dan heeft het veld het gevoel dat er een politieke agenda uitgevoerd wordt. Nu komt de vraag op vanuit het veld en is er sprake van vertrouwen. We hebben elkaar opgezocht en gesproken, en we hebben ons vertrouwen in elkaar uitgesproken.”