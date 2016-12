Honderden reacties op uitzending Witteman-Kraayenoord

Lodewijk Born

Ruim twee weken geleden was de tv-uitzending van Witteman ontdekt, waarin presentator Paul Witteman voorganger Kees Kraayenoord van de kerk Mozaiek0318 te gast had. Sindsdien wordt Kraayenoord nog vrijwel elke dag herinnerd aan die uitzending. ,,We hebben zóveel positieve reacties gehad. Als je het bij elkaar optelt honderden. Via social media als Facebook en Twitter, maar ook gewoon op straat. Ik was deze week nog in de Hema en toe zei de cassière: ‘Bent u niet die man van televisie?’.

Kraayenoord is er blij door verrast. Het is opvallend, zo zegt hij, dat de reacties uit de breedte van christelijk Nederland kwamen. ,,Van andere leiders en voorgangers van kerken van allerlei pluimage. Ik was in Amersfoort aan het eten en toen kwam een dominee die staat op Urk op me af. Hij vertelde de uitzending gezien te hebben en gaf een compliment hoe het geloof naar voren was gekomen.”

Dat is ook de teneur die in diverse kerken, op kringen en andere samenkomsten wordt gemeld. ,,Wat je hoort is dat mensen zeggen: zo kan het dus ook. We toonden als gesprekspartners respect voor elkaars standpunten. Er was een open dialoog en de kerk werd, om het zomaar te zeggen ‘heel gelaten’. Veel kijkers hebben dat als positief ervaren.” Er kwam ook een open brief op de uitzending, van ds. A.F. Troost, die kritisch inging op de nadruk op beleving en gevoel in Mozaiek0318. ,,Het is ook goed om dat te noemen.”

Juist in de week dat er veel te doen was hoe in de talkshow Pauw het christelijk geloof door presentator Jeroen Pauw werd benaderd, volgde de uitzending van Witteman ontdekt. ,,In die zin kon de timing niet beter.” 312.000 kijkers keken vrijdag 9 december naar het programma, maar het is nog steeds terug te kijken via de site van de NPO.

Nieuwe stap

Wel eens eerder had Mozaiek0318 een tv-ploeg binnen de kerk – van de Evangelische Omroep – maar of de VARA kon komen, dat was een nieuwe stap. ,,Daar hebben we met elkaar wel voor gebeden. Dat zoiets een goede uitwerking mocht hebben”. Mozaiek0318 had geen bemoeienis met hoe het programma er uiteindelijk na montage uit zou komen te zien. ,,Dus dan moet je maar afwachten wat ze er van maken. In die zin is het ook wel spannend.’’ Kraayenoord kijkt er nu, twee weken later, met grote dankbaarheid op terug. ,,Ik heb geen contact meer gehad met Paul Witteman, maar wel met de redactie en ook zij waren erg blij.”

De kerk in Veenendaal bestaat in januari precies vijf jaar. ,,Wij geloven dat de kerk de hoop voor de wereld is. We willen daarom de boodschap van het Evangelie graag eigentijds delen.” De gemeente bestaat uit 1800 delen. ,,We spreken niet over leden. Delen past beter bij het mozaïek wat we vormen”, aldus Kraayenoord.