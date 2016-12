Heidens verlangen wordt vervuld in Kerstmis

Tjerk de Reus

Het kerstfeest is de positieve bevestiging van alle menselijke vermoedens dat er inderdaad vrede en blijvend geluk bestaat. Dit valt te lezen in een recent verschenen boek van C.S. Lewis.

Het is weinig schrijvers gegeven om lang na hun dood nog lezers te inspireren. De meesten raken vergeten, op enkelingen na. Tot die enkelingen behoort C.S. Lewis (1898-1963).

Hij is de man achter de Narnia-sprookjes, en via de verfilmingen van Walden Media in de afgelopen jaren leeft zijn fantasierijke erfenis voort. Maar er is veel meer te vinden bij Lewis dan alleen meeslepende sprookjes. Hij is tevens de schrijver van een groot aantal boeken over het christelijk geloof, waarvan sommige uitgegroeid zijn tot klassiekers, en nog steeds worden herdrukt.

Dit jaar nog verschenen Brieven uit de hel (1942) en De grote scheiding (1946) in een Nederlandse heruitgave. Iets minder in het oog lopend zijn Lewis’ essays: korte opstellen over uiteenlopende onderwerpen. Maar de Nederlandse Lewis-expert en vertaler Arend Smilde laat het er niet bij zitten: ook de essays verdienen Nederlandse lezers. Recent verscheen in zijn vertaling een verzameling van tweeëntwintig essays van Lewis, onder de titel De tijdloze kern. Het boek bevat veel korte stukken, maar ook enkele langere. Precies het langste essay uit deze bundel heeft iets te maken met Kerst. De titel ervan luidt: Religie zonder dogma’s?

Heet hangijzer

In de tijd waarin Lewis als opiniemaker, radiospreker, publicist en debater actief was – het midden van de vorige eeuw – werden er nogal wat discussies gevoerd over atheïsme versus christendom. De rol van de wetenschap was, net als in onze tijd, een heet hangijzer. Had de wetenschap het enige recht op DE waarheid? Zou alles wat mensen in religieuze zin motiveert, uiteindelijk op fantasie berusten, in het beste geval ongevaarlijke fantasie? In deze context ging Lewis in 1946 in discussie met een hoogleraar die beweerde dat alle ‘primitieve’ aspecten uit het godsgeloof moesten worden verwijderd, zodat een gezuiverd ‘theïsme’ zou ontstaan dat rationeel door de beugel kon. Dit gezuiverde theïsme zou tevens een ‘religie zonder dogma’s’ zijn.

Het is opvallend, tegen deze achtergrond, dat Lewis het bijna opneemt voor het aloude heidendom. Hij beschouwt de vele mythen die de mensheid in de loop der eeuwen geloofde en doorvertelde, niet als onzin. Al die verschillende mythen wijzen juist op iets essentieels: op zaken als ‘het thema van het offer, van mystieke gemeenschap door het vergoten bloed, van dood en wedergeboorte, van verlossing’. Er is veel variatie in de religieuze voorstellingen van de mensheid, maar dit zijn kernmomenten. Vervolgens stelt Lewis dat je de heidense religies niet als onwaar terzijde zou moeten schuiven. Hij ziet er juist een praeparatio evangelica in: een ‘voorbereiding op het evangelie’. In oude Griekse of Germaanse mythen en in vele andere religieuze tradities ziet Lewis ‘goddelijke suggesties in poëtische en rituele vorm van dezelfde hoofdwaarheid die later bij de Incarnatie werd scherpgesteld’.

Kortom, met Kerstmis treedt de diepere waarheid aan de dag waar de religieuze mythen naar verwijzen en waarnaar ze zich uitstrekken. Wat voorheen allemaal symbool en beleving was, in die heidense mythen, is in de komst van Jezus daadwerkelijke geschiedenis geworden. Het vieren van het kerstfeest is dus iets anders dan triomfantelijk herdenken dat de Zoon van God het strikte eigendom is van de kerk; Hij is het antwoord op de religieuze vermoedens van de mens van alle tijden.

Ontdaan van dogma’s

Of je genoeg kunt hebben aan een vorm van godsgeloof die helemaal ontdaan is van dogma’s, luidt Lewis antwoord overigens ontkennend. Dat kan helemaal niet, betoogt hij. Iedereen die zegt iets te hebben met God, hanteert daarbij bepaalde voorstellingen. Neutraal zijn kunnen we niet, want we denken bij God bijvoorbeeld vrijwel meteen aan het echt goede: aan ultieme rechtvaardigheid. En dan ook nog eens een soort goedheid die ons mensen gunstig gezind is, en die de unieke waarde van elk mens erkent. Allemaal dogmatiek, zou Lewis zeggen, en dan niet om dit alles belachelijk te maken, maar om aan te sporen tot een open gesprek over de dogma’s die wij allen hanteren – ook ten aanzien van Kerstmis.

Er valt natuurlijk veel meer te lezen in deze verzameling uit Lewis’ essays, bijvoorbeeld over zijn ergernis dat de hele maand december bij hem aan de deur gebeld wordt door kinderen die kerstliederen zingen maar in feite hebzuchtig hopen op een gulle gift. Lewis was soms een knorrig heerschap. Er zijn ook essays over de verzorgingsstaat, over de slapte van het rechtssysteem, over pacifisme en over apologetiek. Kortom, een brede waaier aan onderwerpen, vertrouwd voor wie Lewis’ werk al kent, uitnodigend voor nieuwe lezers.

De tijdloze kern en andere essays (1940-1963). C.S. Lewis. Van Wijnen. 14,95 euro