Een boom met twee culturen

Tamarah Benima

Een gemengd gehuwd stel – zij joods, hij niet – heeft een kerstboom die ook ‘joods’ is versierd. Naast de kerstballen hangen er slingers met joodse kandelaars, davidsterren en Hebreeuwse woorden. De term ‘joods-christelijke beschaving’ is aan mij niet besteed. Die is er met zoveel haren bijgesleept dat een mens er kaal van wordt. Maar deze oplossing om religieuze culturen bij elkaar te brengen spreekt mij zeer aan. Ook al ben ik stikjaloers op iedereen die een kerstboom kan neerzetten in huis of tuin, een versierde spar kán echt niet in de woning van een rabbijn. Zelfs niet een waarin alleen davidsterren hangen. Maar de gemengde stellen moeten iets.

Het gemengde huwelijk is normaal geworden in de joodse wereld. Buiten Israël trouwt nog slechts een op de vier joden met een andere jood. Nog niet zo lang geleden (en in de streng orthodoxe joodse wereld nog steeds) werd een huwelijk tussen een jood en een niet-jood beschouwd als een ramp. Precies zoals in mijn jeugd (en in sommige streken van Nederland nog steeds) een huwelijk tussen een protestant en een katholiek, of tussen leden van twee vijandige kerken in het dorp als ramp werd gezien. De angst voor verlies van de (religieuze) cultuur was immers terecht. Maar de mogelijkheden van de moderne samenleving heeft de aloude taboes – zoals dat op het gemengde huwelijk – ondermijnd. We mogen van geluk spreken als beide religieuze culturen in ere worden gehouden. Zoals Chanoeka, het Lichtenfeest, dat dit jaar samenvalt met Kerstmis. Het genoemde stel viert dat in de joodse gemeente waarvan het lid is en waar de kinderen joodse les krijgen.

Terwijl Kerst gaat over nieuw leven, gaat Chanoeka over een nieuw, bevrijd leven. Een leven met politieke, religieuze en culturele vrijheid. Een leven met een opnieuw gewijd Huis voor God: de Tempel in Jeruzalem. Wat kunnen we anders wensen dan dat de hele aarde opnieuw gewijd zal worden tot een heilige plek voor alle mensen, die hen allen veiligheid en sjalom (heelheid, geheeldheid) biedt. Gelukkig Kerstfeest en Chanoeka Sameach.