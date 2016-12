Cijfers van CBS over kerkgang die niet veel zeggen

Lodewijk Born

Het is iedere keer, net voor Kerst, weer raak. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dan met cijfers over de kerkgang in Nederland. Afgelopen vrijdag bracht het CBS de nieuwste cijfers naar buiten. Exact de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde volgens het onderzoeksinstituut in 2015 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst, in een kerk, moskee of ander bedehuis. Het zijn cijfers die de meeste kerken – en voorgangers – niet zullen verrassen. Met Kerst, met de komende dagen tal van vieringen, zullen de kerken voller zitten. Maar afgeladen vol? Dat is bij de meeste gemeenten – ook met Kerst – vaak niet meer het geval.

Het CBS baseert de uitkomsten op een doorrekening van gegevens uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Daarin wordt sinds 2010 gevraagd tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zich rekent. Daar kunnen tal van antwoorden ingevuld worden. Van geen kerkelijke gezindte tot bijvoorbeeld rooms-katholiek, gereformeerd, hervormd, Protestantse Kerk in Nederland, joods, hindoe of boeddhist – of anders.

Voor het eerst is nu per Nederlandse gemeente zichtbaar in percentages wie er naar de kerk gaan en om welke groepen dat gaat. Altijd leuk om na te zoeken of de eigen kerk toevallig aan de goede kant van de streep zit. Op Urk zal ongetwijfeld met gejuich het percentage van 94 procent kerkgang (minimaal 1x per maand) ontvangen zijn. Echter, dat maar 2 procent van de Urkers zegt geen kerkelijke gezindte te hebben, is een uitslag die ze daar ook niet zullen geloven. Bijna 11 procent zegt iets ‘anders’ te zijn dan de toch al grote keus aan religieuze stromingen.

Steekproef

Het CBS zegt dat de percentages in het onderzoek gebaseerd zijn op steekproefgegevens. Er is een grens aangehouden van minstens 150 personen per burgerlijke gemeente die in de periode 2010-2015 hebben deelgenomen aan het EBB-onderzoek. ‘Dit houdt in dat de cijfers schattingen zijn met een bepaalde onnauwkeurigheid’. Hoe groter het aantal respondenten, hoe nauwkeuriger de schattingen, aldus het CBS.

In de praktijk zijn per gezindte, dorp of stad en zelfs op wijkniveau de verschillen groot. De echte graadmeter? Dat is het aantal bezoekers dat de kerken iedere week voorbij zien komen.