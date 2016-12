Als individu kun je ook het verschil maken in de huidige, roerige wereld

Lodewijk Born

2016 ligt bijna achter ons, en 2017 staat voor de deur. Wat bracht het afgelopen jaar en hoe wordt er vooruit gekeken? Mensen uit christelijk Nederland komen hierover aan het woord. Vandaag: Marleen Stelling (26), presentator van Het Vermoeden en de Vermoeden-viering bij de EO.

Wat voor woord of begrip zou u aan 2016 verbinden als u een typering moet geven? En waarom?

,,Ook in 2016 zijn krokussen uit de grond gekomen, liefdesnachten gedeeld, kwam de zon vele malen op. Dat is elk jaar hetzelfde, maar voor mij steeds weer bijzonder. Ik wil dat blijven zien, naast natuurlijk al het andere dat op wereldniveau is gebeurd dit jaar. Wat dat betreft zou ik ‘ontluisterend’ als woord kiezen. Zo vaak zag ik, als het ging over oorlogsslachtoffers in Syrië en vluchtelingen, hoe politieke beweegredenen het winnen van puur menswaardige omgangsvormen.”

Wat vond u de belangrijkste gebeurtenis in de wereld in het afgelopen jaar?

,,Op wereldniveau zijn er natuurlijk veel dingen gebeurd die ingrijpend waren – en zullen zijn. Maar als je me vraagt naar wat belangrijk is, dan zoek ik het liever juist niet in ‘het wereldgebeuren’. Natuurlijk zijn machthebbers bepalend in het bouwen van een wereld waar we willen wonen – denk aan Angela Merkel die menswaardigheid, ethiek en solidariteit blijft agenderen, zelfs na de recente vreselijke aanslag in Berlijn. Maar uiteindelijk hangt het niet alleen van politieke leiders af, maar ook juist van individuen. Bouwen aan het Koninkrijk van God kan elke dag opnieuw, in welke context dan ook. Wat dat betreft blijft een regel uit het gedicht van Henriëtte Roland Holst (1869-1952 mij dragen: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind’.”

Wat was voor u persoonlijk belangrijk?

,,Voor mij persoonlijk was het een turbulent jaar. De grootste gebeurtenissen zijn wel mijn verhuizing uit Alphen aan den Rijn, de plaats waar ik opgroeide, en de vraag om naast op de radio (Vermoeden-viering, NPO Radio 5, 22.00 uur) ook op televisie te gaan presenteren. In Het Vermoeden ontvang ik elke zondagochtend (NPO2) wereldverbeteraars die, elk geïnspireerd door de traditie waar ze uitkomen, hun plek op aarde innemen. Dat is steeds weer bijzonder.”

Denkt u dat 2017 een jaar wordt waar we later nog over zullen spreken? En waarom?

,,Ik hoop het! Ik ben vol vertrouwen. Elke dag liggen de kansen voor het oprapen om een beetje licht in de wereld te zijn of te brengen. Onlangs rekende ik af in de supermarkt en complimenteerde de caissière, die zelf een hoofddoek droeg, mij met mijn haarkleur. Ze herkende de verftechniek die gebruikt was en vond het ‘echt supermooi’. Dat vind ik dan zo ontroerend. Ik voelde Gods licht schijnen en stapte met een nieuwe positiviteit en zin de winkel uit, de wereld in.”

Wat voor bijzondere dingen staan er voor u zelf op stapel in 2017 op uw werkgebied?

,,Ik ben heel gedreven om me verder te ontwikkelen als interviewer en gesprekspartner. Het is zo dankbaar en eervol om een half uur de diepte in te gaan met gasten die op allerlei verschillende manieren ‘mens op deze aarde’ zijn, vaak vanuit een verschillende achtergrond. Wat dat betreft staan er ook nog weer nieuwe dingen op stapel waar in de loop van 2017 meer duidelijk over wordt.”

U hebt in uw werk of privé de kans om iets veranderen in het nieuwe jaar. Wat zou dat zijn?

,,Dat zou ik zo snel niet weten. Ik ben iemand die kansen vol toewijding en aandacht aanpakt. Dat zal ik blijven doen, wat er dan ook voor veranderingen voorbij zullen komen. Ik voel me zeer gezegend met mijn werk en ook privé ben ik dankbaar voor de bijzondere mensen om me heen.”

Maak de volgende zin af: in 2017 ga ik……….

,,Misschien toch een derde katje nemen? Eindelijk verstand van wijn krijgen? Moeilijke vraag, geen idee. Ik ben meer van het meegaan in de ‘stroom der dingen’. Al met al hoop ik toch vooral dat ik steeds beter leer om ‘honderdprocentig aanwezig te zijn’, zoals de joodse schrijfster Etty Hillesum in haar dagboeken schrijft. Ik hoop dat ik voor de mensen om mij heen en voor mijzelf een steeds bewuster en liefdevoller mens word.”

Wat wenst u uw naasten – in brede zin – toe voor het komende jaar?

,,Ik wens ons de moed en zin toe om het gesprek met elkaar te blijven aangaan. Ik hoop dat we ons niet laten ontmoedigen door te makkelijke meningen en gebrek aan nuance. De dialoog voeren kan ontwrichten wat je vooraf besloot te vinden van iemand, of van een groep mensen. Dat is maar goed ook, want de werkelijkheid van mensen laat zich vaak niet in algemeenheden vatten. Het is mijn werk om me in mensen te verdiepen en verdiepende gesprekken te voeren, maar daar heb je natuurlijk geen camera’s bij nodig. Ook in de supermarkt, zo blijkt, kun je al oog hebben voor elkaar en het individu rechtdoen.”