Afrikaanse leiders met veel zitvlees

Niek van der Molen

De democratie bestaat sinds dinsdag niet meer in de Democratische Republiek Congo. De officiële regeringstermijn van president Joseph Kabila liep die dag af, maar hij weigert op te stappen.

Kabila – die sinds 2001 aan de macht is na de moord op de vorige president, zijn vader – heeft volgens zijn woordvoerder de verkiezingen mede uitgesteld om financiële redenen. Een onbedoeld schrijnende opmerking in dit verband. Kabila krijgt namelijk het verwijt dat hij blijft zitten om de economische belangen van hemzelf en zijn familie veilig te stellen.

Bij massale protesten tegen de impopulaire president zijn deze week tientallen doden gevallen en werden honderden betogers gearresteerd. De vrees is dat Congo een gewelddadige periode tegemoet gaat, ondanks een voorlopig akkoord dat regering en oppositie gisteren sloten. Er is sinds 1960 nog geen nieuwe regering aangetreden zonder bloedvergieten, op vijf jaar geleden na toen Kabila bij min of meer eerlijke verkiezingen werd herkozen voor zijn tweede en laatste grondwettelijke ambtstermijn.

In Gambia speelt zich een soortgelijk scenario af. President Yahya Jammeh weigert plaats te maken voor Adama Barrow. Jammeh, die al 22 jaar Gambia met harde hand leidt, verloor de presidentsverkiezingen op 1 december maar de zittende president accepteert de uitslag niet. Er zou door het verkiezingscomité zijn gefraudeerd.

Het pluchte

In Zimbabwe geeft president Robert Mugabe er ook blijk van aan het pluchte te kleven. Vorige week presenteerde regeringspartij ZANU-PF de bejaarde leider (92) als haar enige kandidaat voor de verkiezing in 2018. Mugabe, sinds de onafhankelijkheid van het Afrikaanse land in 1980 aan de macht, werd dit jaar geconfronteerd met demonstraties en ongekend veel kritiek, ook uit eigen kring, wegens de ingestorte economie, corruptie en een hyperinflatie.

Afrika kent meer leiders die zich aan de macht vastklampen. Het continent kent tien presidenten die al langer dan twintig jaar regeren. Er zijn dertigers in Uganda, Angola of Zimbabwe die in hun leven nog nooit een andere leider hebben gezien dan Museveni, Dos Santos of Mugabe.

Een president in Afrika is gemiddeld ruim tien jaar aan de macht, veelal door de ambtstermijnen op te rekken. De uitzondering op deze regel, de Zuid-Afrikaan Nelson Mandela met maar één termijn, kon bij veel ambtgenoten op hoongelach rekenen.

Zakenimperium

Een belangrijke reden om te blijven zitten zijn de grote financiële en economische belangen die op het spel staan. Gevreesd wordt dat het via de politiek opgebouwde zakenimperium instort als een ander de macht overneemt.

Een leider kan ook aanblijven om te voorkomen dat hij door zijn opvolger juridisch wordt vervolgd voor mensenrechtenschendingen. Zo slikte de Gambiaanse president Jammeh zijn aanvankelijke besluit om de macht over te dragen in nadat hij hoorde dat beoogd opvolger Barrow hem wilde laten vervolgen wegens misdaden.

Uit een Britse studie blijkt dat van de Afrikaanse leiders die na 1960 de macht verloren 43 procent in de gevangenis is beland, werd verbannen of vermoord. Behoud van welvaart en veiligheid zijn dus zeker in het geding bij de beslissing van presidenten om zichzelf te recyclen.